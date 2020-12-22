Горсуд Петербурга оставил политолога Валерия Соловья под арестом

Городской суд Петербурга 22 декабря оставил в силе решение об аресте на 10 суток основателя движения «Перемен», политолога Валерия Соловья. Информацию «Фонтанке» подтвердили в объединенной пресс-службе судов города.
По словам адвоката Соловья Алексея Добрынина, решение будет обжаловано. «Сегодня в суде нам удалось хотя бы добиться от суда вызова и допроса наших свидетелей. Единственное, со стороны суда это было похоже не на допрос и желание разобраться в деле, а одолжение нам. Свидетели донесли до суда, что никакого собрания у Гостиного двора (5 декабря) не было, что Соловей Валерий к стихийному сбору людей в тот день непричастен. Других свидетельских показаний, как и иных доказательств, опровергающих нашу позицию, в деле нет», — сказал он.
Напомним, политолога Валерия Соловья задержали 5 декабря на встрече сторонников движения «Перемен» у Гостиного двора, которую прервал бросок дымовой шашки в толпу.
Через два дня суд вынес решение об аресте политолога на 10 суток. А 11 декабря горсуд прекратил производство по апелляционной жалобе защиты Соловья.