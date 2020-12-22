Коронавирус добрался до Антарктиды. Свободных от пандемии континентов не осталось

В Антарктиде выявлены первые случаи COVID-19. Вспышка произошла на чилийской научной станции «Хенераль Бернардо О`Хиггинс».

Как сообщает 22 декабря «Российская газета» со ссылкой на министерство обороны Чили, на станции заболели 36 мужчин — все, кто там находился. Из них 20 человек военнослужащие и 10 гражданские из подрядной компании, проводившей на базе плановый ремонт. После появления симптомов им сделали тесты ПЦР, и они оказались положительными.

Минобороны организовало срочную операцию по их эвакуации. Все 36 человек помещены в изоляцию под наблюдение врачей. После эвакуации на всей станции провели тотальную дезинфекцию.