Коронавирус добрался до Антарктиды. Свободных от пандемии континентов не осталось

В Антарктиде выявлены первые случаи COVID-19. Вспышка произошла на чилийской научной станции «Хенераль Бернардо О`Хиггинс».
Как сообщает 22 декабря «Российская газета» со ссылкой на министерство обороны Чили, на станции заболели 36 мужчин — все, кто там находился. Из них 20 человек военнослужащие и 10 гражданские из подрядной компании, проводившей на базе плановый ремонт. После появления симптомов им сделали тесты ПЦР, и они оказались положительными.
Минобороны организовало срочную операцию по их эвакуации. Все 36 человек помещены в изоляцию под наблюдение врачей. После эвакуации на всей станции провели тотальную дезинфекцию.
По предварительным данным, COVID-19 в Антарктиду мог завезти военный десантный корабль чилийских ВМС «Сержант Алдеа» — последнее судно, посещавшее базу с 27 ноября по 10 декабря. 17 декабря ВМС Чили обявили, что на борту корабля выявлены три случая заболевания коронавирусом, и весь экипаж (208 человек) отправлен на карантин.
По последним данным Университета Хопкинса, в мире коронавирусом заболели 77,42 миллиона человек, умерли от него 1,7 миллиона. В Чили 587,9 тысячи заразившихся и 16,1 тысячи смертей.