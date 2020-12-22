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Соратница Навального Любовь Соболь отпущена из отдела полиции

Соратница Алексея Навального и юрист Фонда борьбы с коррупцией (признанного иностранным агентом) Любовь Соболь ночью 22 декабря сообщила, что ее отпустили из отдела полиции в Москве.

«Только вышла из ОВД под облегченные вздохи всех сотрудников. Тут генералы и знаменитый МУР много часов ломали голову, что же со мной, ничего не нарушившей, делать», — написала Соболь в Twitter. По ее словам, она «ничего не нарушала» и ей «не предъявляли ничего».

Соболь также добавила, что в полиции остается ее соратница Ольга Ключникова. «Вменяют 19.3 КоАП, хотя все видели, что к ней вообще никаких требований полиция не предъявляла. Просто была в одной машине со мной и всё», — пишет Соболь.

Вечером 21 декабря Алексей Навальный заявил, что на Любовь Соболь возбуждают уголовное дело.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелета в Москву из Томска 20 августа. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

14 декабря Навальный совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению. 21 декабря Навальный опубликовал разговор с неким Константином Кудрявцевым, которого он считает предполагаемым участником группы отравителей. Не обращая внимания на то, что это совсем не телефонный разговор, Кудрявцев якобы выложил детали операции по отравлению Навального. В ФСБ уже назвали расследование провокацией.

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб.

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Комментарии (2)

Swift_5e4d8a276f5e8
Мучает меня одно смутное сомнение в связи с этим "гулькинфейтом" .... всё весьма достоверно, на первый взгляд, смущает лишь одно - как человек, работавший по Навальному столько лет, не узнал его по голосу ? Ведь в том-же видео немало сказано о том, сколько сделано для того , что бы они не пересеклись с тем, кого вели,а значит знакомы с ним не по наслышке и давно. Неужели служба настолько деградировала или немцы пустили в ход старые геббельсовые штучки ?
..... у людей очень хорошая память на голоса и это не является чем-то уникальным.
Петр Петров
перепугались отравители !
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