Соратница Навального Любовь Соболь отпущена из отдела полиции

Соратница Алексея Навального и юрист Фонда борьбы с коррупцией (признанного иностранным агентом) Любовь Соболь ночью 22 декабря сообщила, что ее отпустили из отдела полиции в Москве.

«Только вышла из ОВД под облегченные вздохи всех сотрудников. Тут генералы и знаменитый МУР много часов ломали голову, что же со мной, ничего не нарушившей, делать», — написала Соболь в Twitter. По ее словам, она «ничего не нарушала» и ей «не предъявляли ничего».

Соболь также добавила, что в полиции остается ее соратница Ольга Ключникова. «Вменяют 19.3 КоАП, хотя все видели, что к ней вообще никаких требований полиция не предъявляла. Просто была в одной машине со мной и всё», — пишет Соболь.