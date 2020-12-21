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Россия предоставит Белоруссии кредит в 1 миллиард долларов

Российское правительство одобрило кредит соседней стране. Деньги перечислят в два транша в российских рублях.

«Поручить Минфину России совместно с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российский Федерации указанное соглашение», — сообщается 21 декабря в распоряжении правительства.

Сумма кредита составит 1 миллиард долларов. Условием также названо отсутствие просроченной задолженности. Когда именно будут перечислены эти деньги, а также срок их возврата, не уточняется.

В сентябре во время переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко российский президент заявил, что РФ выдаст Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов. Это вызвало недовольство среди белорусской оппозиции.

В 2020 году обязательства Белоруссии перед Россией по долгу и процентам составляют чуть меньше 1 млрд долларов и порядка 460 млн долларов перед Евразийским фондом стабилизации и развития. Лукашенко уже заявил, что договорился об отсрочке выплаты этого долга.

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Комментарии (5)

kuk-vasyusha
Кинули же на мелких по 5тр рублей, теперь надо и всем братским народам помочь!
Dimitry Antonov
Диктатор диктатору - с братской любовью! С пониманием ситуации, последние братские диктаторские режимы рушатся.
hedgehog_
а чойта вражескими доллариями, а не православными рублями?
и к вопросу - денег нет - вы держитесь.
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