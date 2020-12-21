Россия предоставит Белоруссии кредит в 1 миллиард долларов

Российское правительство одобрило кредит соседней стране. Деньги перечислят в два транша в российских рублях.



«Поручить Минфину России совместно с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российский Федерации указанное соглашение», — сообщается 21 декабря в распоряжении правительства.

Сумма кредита составит 1 миллиард долларов. Условием также названо отсутствие просроченной задолженности. Когда именно будут перечислены эти деньги, а также срок их возврата, не уточняется.