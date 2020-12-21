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В массовой аварии на КАД столкнулись пять машин и пострадали два человека. Пробка выросла до 10 км

Скриншот видео из группы&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/wall-68471405_14312037" data-from-id="-68471405" data-post-id="-68471405_14312037" data-post-click-type="post_owner_link">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Участников массовой аварии на кольцевой автодороге Петербурга, по уточненным данным, оказалось пять, а не три, как сообщали очевидцы. В ДТП есть пострадавшие, а пробка продолжает расти.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 12:20 на 57-м километре внутреннего кольца КАД, в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны, столкнулись грузовая «ГАЗель» и четыре легковых автомобиля. От удара грузовой фургон опрокинулся набок поперек дороги.

На месте работают сотрудники МЧС, скорой и эксплуатирующей дорогу подрядной организации. Имеется информация о двух пострадавших. В Упрдоре подчеркивают, что магистраль была заблаговременно обработана противогололедными материалами и зимней скользкости на дороге нет.

Поврежденные автомобили заняли четвертую, третью и вторую полосы дороги, и для проезда остались только первая и полоса безопасности. Из-за этого на внутреннем кольце собралась огромная пробка. В дорожном управлении сообщают о заторе длиной 7,5 километра, однако, по данным «Яндекс.Пробок», в 13:39 пробка тянулась уже на 10,3 километра — от реки Оккервиль до виадука над железной дорогой.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/wall-68471405_14312037" data-from-id="-68471405" data-post-id="-68471405_14312037" data-post-click-type="post_owner_link">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

putty
Вот непонятно: с обоих сторон Вантового моста постоянно аварии, ну неужели сложно ограничить на этом отрезке скорость до 90, а может и 70 км ч и поставить камеры?
Или ждут пока кто-то вниз улетит с эстакады.
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