В массовой аварии на КАД столкнулись пять машин и пострадали два человека. Пробка выросла до 10 км

Участников массовой аварии на кольцевой автодороге Петербурга, по уточненным данным, оказалось пять, а не три, как сообщали очевидцы. В ДТП есть пострадавшие, а пробка продолжает расти.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 12:20 на 57-м километре внутреннего кольца КАД, в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны, столкнулись грузовая «ГАЗель» и четыре легковых автомобиля. От удара грузовой фургон опрокинулся набок поперек дороги.

На месте работают сотрудники МЧС, скорой и эксплуатирующей дорогу подрядной организации. Имеется информация о двух пострадавших. В Упрдоре подчеркивают, что магистраль была заблаговременно обработана противогололедными материалами и зимней скользкости на дороге нет.