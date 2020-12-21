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«ГАЗель»-перевертыш и две машины собрали многокилометровую пробку на КАД в районе вантового моста

Авария с «перевертышем» собрала почти восьмикилометровую пробку на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга днем 21 декабря. Очевидцы говорят о трех участниках.

Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Иван, на внутреннем кольце КАД после вантового моста столкнулись грузовая «ГАЗель» и два легковых автомобиля. Фургон развернуло поперек дороги и опрокинуло набок.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По словам очевидцев, на месте работает реанимация. Подробности о ДТП уточняются.

Из-за аварии на внутреннем кольце КАД собралась большая пробка. По данным «Яндекса», на 12:30 затор составлял 7,7 километра и тянулся от Мурманского шоссе.

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