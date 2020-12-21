Центр Алмазова и Первый мед закроют дефицит коронавирусных коек двумя сотнями мест. Но первым будет «Ленэкспо»

Петербург стремительно разворачивает новые места в коронавирусных стационарах. После дефицита в выходные дополнительные койки появятся не только во временном госпитале «Ленэкспо», но и в федеральных учреждениях, сообщили «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева 21 декабря.



«22 декабря, во вторник, откроется на прием восьмой павильон «Ленэкспо» — это 474 койки для пациентов в тяжелом состоянии и средней степени тяжести. 23 декабря дополнительные места городу предоставят федеральные учреждения — центр им. Алмазова и Первый медицинский университет — всего около 210 коек. 25 декабря откроется первый в городе стационар-трансформер на базе Госпиталя ветеранов войн, который может оперативно перепрофилироваться под инфекционный. Его общая мощность порядка 400 коек», — рассказали представители Эргашева.

