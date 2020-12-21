За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 77 новых смертей от COVID-19. Их общее число выросло до 6 917 человек. Об этом 21 декабря сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».
Новость дополняется.
Петербург приближается к отметке 7 тысяч скончавшихся от COVID-19. За сутки в городе 77 новых смертей
За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 77 новых смертей от COVID-19. Их общее число выросло до 6 917 человек. Об этом 21 декабря сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».
Новость дополняется.
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