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Петербург приближается к отметке 7 тысяч скончавшихся от COVID-19. За сутки в городе 77 новых смертей

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 77 новых смертей от COVID-19. Их общее число выросло до 6 917 человек. Об этом 21 декабря сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Новость дополняется.

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