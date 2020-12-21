Суточный прирост зараженных ковидом стал максимальным по стране. В Петербурге показатель стабильно высокий

Суточный прирост зараженных ковидом в России составил максимум с начала пандемии. Данные за 21 декабря сообщает оперштаб.

Заболевших коронавирусом за прошедшие сутки зафиксировали во всех российских регионах, кроме Чукотки. Всего насчитали рекордные 29 350 новых случаев COVID-19 (накануне их было 28 948, а последний раз выше 29 тысяч — 6 декабря). Лидерами по ежедневному приросту остаются Москва и Петербург. В Северной столице заразились 3752 человека.

Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует, что за день 28 925 человек обследовали на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1963 горожанина. Всего заболевших в городе уже 204 565.