51-ю неделю распространения коронавируса Петербург заканчивает с 0,5% свободных коек. Как следует из отчета межведомственного координационного совета по коронавирусу, который 20 декабря обнародовал Смольный, их осталось всего 27.



В отчете представлены две диаграммы: «Динамика изменения структуры коечного фонда (на недельной основе)» и «Соотношение свободных и занятых взрослых коек COVID + пневмонии (на недельной основе)». Как следует из графиков, на 50-й неделе распространения коронавируса в Петербурге пациентами с коронавирусом и пневмониями были заняты 10 145 коек, свободными оставались 386, иначе говоря, 3,8%. Примерно такую же цифру 15 декабря называл вице-губернатор Олег Эргашев, когда говорил, что 96% коечного фонда в городе заняты, а врачи работают на пределе. https://www.fontanka.ru/2020/12/15/69631696/