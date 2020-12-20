51-ю неделю распространения коронавируса Петербург заканчивает с 0,5% свободных коек. Как следует из отчета межведомственного координационного совета по коронавирусу, который 20 декабря обнародовал Смольный, их осталось всего 27.
В отчете представлены две диаграммы: «Динамика изменения структуры коечного фонда (на недельной основе)» и «Соотношение свободных и занятых взрослых коек COVID + пневмонии (на недельной основе)». Как следует из графиков, на 50-й неделе распространения коронавируса в Петербурге пациентами с коронавирусом и пневмониями были заняты 10 145 коек, свободными оставались 386, иначе говоря, 3,8%. Примерно такую же цифру 15 декабря называл вице-губернатор Олег Эргашев, когда говорил, что 96% коечного фонда в городе заняты, а врачи работают на пределе. https://www.fontanka.ru/2020/12/15/69631696/
Показатели, которые демонстрирует диаграмма к 51-й неделе, выглядят хуже. Заняты 10 504 койки, свободны только 27 — 0,5%. На 7 448 койках размещены пациенты со среднетяжелыми случаями, на 2 444 — с тяжелыми, 612 — с легкими.
Напомним, на этой неделе Петербург вышел на первое место по коэффициенту заболеваемости коронавирусом. Число активных больных перевалило за 70 тысяч, а судя по отчетам межведомственного координационного совета по коронавирусу, с начала декабря COVID-19 выявляют у 4000–5000 человек ежедневно. Члены совета считают, что рост заболеваемости может быть связан с некими массовыми мероприятиями конца ноября, многозначительно намекая на опасный концерт Басты — напомним, для города он обернулся серьезными последствиями.
За последние сутки в Петербурге подтвердились еще 73 смерти от коронавируса, выявлено 3 759 новых случаев заражения.