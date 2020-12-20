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Отчет Смольного: В Петербурге осталось всего 27 свободных коек под коронавирус и пневмонию

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

51-ю неделю распространения коронавируса Петербург заканчивает с 0,5% свободных коек. Как следует из отчета межведомственного координационного совета по коронавирусу, который 20 декабря обнародовал Смольный, их осталось всего 27.

В отчете представлены две диаграммы: «Динамика изменения структуры коечного фонда (на недельной основе)» и «Соотношение свободных и занятых взрослых коек COVID + пневмонии (на недельной основе)». Как следует из графиков, на 50-й неделе распространения коронавируса в Петербурге пациентами с коронавирусом и пневмониями были заняты 10 145 коек, свободными оставались 386, иначе говоря, 3,8%. Примерно такую же цифру 15 декабря называл вице-губернатор Олег Эргашев, когда говорил, что 96% коечного фонда в городе заняты, а врачи работают на пределе. https://www.fontanka.ru/2020/12/15/69631696/

Фото: скриншот текстового документа, размещенного на сайте www.gov.spb.ru

Показатели, которые демонстрирует диаграмма к 51-й неделе, выглядят хуже. Заняты 10 504 койки, свободны только 27 — 0,5%. На 7 448 койках размещены пациенты со среднетяжелыми случаями, на 2 444 — с тяжелыми, 612 — с легкими.

Фото: скриншот текстового документа, размещенного на сайте www.gov.spb.ru

Напомним, на этой неделе Петербург вышел на первое место по коэффициенту заболеваемости коронавирусом. Число активных больных перевалило за 70 тысяч, а судя по отчетам межведомственного координационного совета по коронавирусу, с начала декабря COVID-19 выявляют у 4000–5000 человек ежедневно. Члены совета считают, что рост заболеваемости может быть связан с некими массовыми мероприятиями конца ноября, многозначительно намекая на опасный концерт Басты — напомним, для города он обернулся серьезными последствиями.

За последние сутки в Петербурге подтвердились еще 73 смерти от коронавируса, выявлено 3 759 новых случаев заражения.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: скриншот текстового документа, размещенного на сайте www.gov.spb.ru
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (39)

Russomatroso
С раскладушкой примут?
SanNik
А почему чиновники не вспоминают "Фестиваль света" в ноябре на Набережной Невы, организованным Смольным?
Через месяц такой "борьбы с ковидом" будет как в обещании из фильма "Остров сокровищ" - "а те кому не повезет переболеть раньше, позавидуют мертвым".
В принципе все логично - всем насрать на Ковид и безопасность - и властям и гражданам - поэтому гибель части населения - допустимый результат.
Просто не повезло ребятам без денег, власти, мозгов и везения - бабы новых нарожают.
vitor
А в Ленэкспо тоже нет места или только в больницах?
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