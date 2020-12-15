В Петербурге заняты 96% коронавирусных коек. Доктора работают на пределе

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в городе остается напряженной.
«В общей сложности развернута 11 151 койка, из которых осталось 4%, — заявил чиновник 15 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург». — Мы понимаем, что необходимо развертывать дополнительные мощности».
По его словам, готовятся к этому в центре Алмазова, в Ленэкспо готовят корпуса с первого по третий, а также восьмой; 25 декабря планируется ввести в строй 402 койки в новом корпусе Госпиталя для ветеранов войн, а также 420 коек в 33-й больнице. В общей сложности до конца года планируется ввести около 2000 коек. Но сейчас доктора, по словам вице-губернатора, работают на пределе своих возможностей.
«Если петербуржцы не будут себя беречь, этого не хватит, — отметил Эргашев. — За последние сутки госпитализировано 663 человека. И число заболевших не уменьшается. В отделениях реанимации 702 человека. На ИВЛ — 408».
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что Петербург лидирует по распространению коронавируса среди населения в России. За последние сутки заболевшими признали 3765 человек, добавилось 72 умерших, выздоровели 1886.