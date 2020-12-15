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В Петербурге заняты 96% коронавирусных коек. Доктора работают на пределе

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в городе остается напряженной.

«В общей сложности развернута 11 151 койка, из которых осталось 4%, — заявил чиновник 15 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург». — Мы понимаем, что необходимо развертывать дополнительные мощности».

По его словам, готовятся к этому в центре Алмазова, в Ленэкспо готовят корпуса с первого по третий, а также восьмой; 25 декабря планируется ввести в строй 402 койки в новом корпусе Госпиталя для ветеранов войн, а также 420 коек в 33-й больнице. В общей сложности до конца года планируется ввести около 2000 коек. Но сейчас доктора, по словам вице-губернатора, работают на пределе своих возможностей.

«Если петербуржцы не будут себя беречь, этого не хватит, — отметил Эргашев. — За последние сутки госпитализировано 663 человека. И число заболевших не уменьшается. В отделениях реанимации 702 человека. На ИВЛ — 408».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что Петербург лидирует по распространению коронавируса среди населения в России. За последние сутки заболевшими признали 3765 человек, добавилось 72 умерших, выздоровели 1886.

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Комментарии (9)

Милая +
Новые корпуса "Ленэкспо" понастроить легче, чем обеспечить их новыми медицинскими кадрами. Где берут квалифицированных врачей и медсестёр для вновь вводимых корпусов? Вся надежда на студентов или существует какой-то дополнительный резерв?
Анна Гаврилова
Да нет никакого ковида. так насморк. А все это пропаганда. И вообще плато у нас. И никакой эпидемии . И зачем маски носить. И надо по барам ходить. Это так ведь сейчас нужно. И бедненькие рестораторы разоряться. Рыдаю......
Castor Troy
Кошмарят народец перед Новым годом! Не зря мы вас без работы оставили, сплотитьсяяя и бояться уууу... а что от онкологии, ОСН и банального перепоя сколько ласты клеят, это не в тренде. Ящур - классный повод оправдать своё рукопопие!
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