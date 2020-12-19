РПЦ против компьютерных игр и мультфильмов. Митрополит Иларион требует психологической экспертизы

«Важно, чтобы какой-то контроль был, чтобы и игрушки, и мультфильмы, и компьютерные игры сертифицировались, чтобы их отсматривали эксперты в области детской психологии, и чтобы недопустимый контент не выходил на экраны телевизоров и компьютеров и не становился доступным детям», — подчеркнул митрополит (цитата по РИА Новости ).

Детские мультфильмы, настольные и комьютерные игры должны проходить через психологическую экспертизу. Об этом 19 декабря заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Священнослужитель заметил в детских мультфильмах «ужасающие и отталкивающие» образы, а также «пропаганду культа насилия». Правда, о каких именно произведениях идет речь, митрополит Иларион не уточнил.



Минздрав ранее уже предложил закрепить в законодательстве проведение экспертизы настольных и компьютерных игр с точки зрения влияния на психику ребенка. По итогам такой экспертизы продажи товаров можно будет приостановить.



Напомним, на этой неделе влияние аниме на детей взялся изучить Колпинский районный суд Петербурга. Прокуратура потребовала запретить на территории России несколько мультфильмов, в том числе — культовую «Тетрадь смерти». При этом большинство произведений имеют отметку 16+ или 18+, так что влиять на детей вовсе не должны.

