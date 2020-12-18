Восстание против аниме и Моргенштерна. Суд Петербурга посмотрит знаменитую «Тетрадь смерти» и послушает песню «Я съел деда»

Колпинскому районному суду предстоит открыть для себя аниме и решить, как японские мультики влияют на детей. Прокуратура считает, что пагубно, и требует запретить несколько картин на территории России. Например, легендарную «Тетрадь смерти», которая, по опросу японского минкульта, входит в десятку лучших аниме в истории. Об этом 18 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Уточняется, что Колпинский суд уже зарегистрировал пять исков, в которых содержаться 49 ссылок. Скорее всего, за ними стоит один прокурор.