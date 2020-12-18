Восстание против аниме и Моргенштерна. Суд Петербурга посмотрит знаменитую «Тетрадь смерти» и послушает песню «Я съел деда»

Колпинскому районному суду предстоит открыть для себя аниме и решить, как японские мультики влияют на детей. Прокуратура считает, что пагубно, и требует запретить несколько картин на территории России. Например, легендарную «Тетрадь смерти», которая, по опросу японского минкульта, входит в десятку лучших аниме в истории. Об этом 18 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Уточняется, что Колпинский суд уже зарегистрировал пять исков, в которых содержаться 49 ссылок. Скорее всего, за ними стоит один прокурор.
Под угрозой несколько анимационных картин. Фильм «Межвидовые рецензенты» посвящен аналогу «квартала красных фонарей» в Амстердаме, где работают представители человеческой, эльфийской и оркской рас. «Токийский террор»: после взрыва в Токио двое подростков начинают терроризировать нацию, выкладывая в Интернет угрожающие видео, которые предрекают городу погружение во тьму. Мультфильмы и мультсериалы по мотивам японской книги манги: ниндзя-подросток, мечтающий достичь всеобщего признания; жуки, обитающие в телах представителей клана Абурамэ, которые способны пожирать противника, служить щитом, создавать клонов. В каждой серии, по словам прокурора, — жестокость, убийства, насилие.
Знаменитый фильм «Тетрадь смерти» тоже под угрозой блокировки. Он о том, как богу смерти стало скучно. Аниме с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в натуралистическом виде гибель людей и возможные варианты взаимоотношений, также в списке. И ещё несколько пунктов: мультсериал «Эльфийская песнь» с расчленением; аниме о девушках-роботах, которые включаются интересным образом; аниме о мужском цинизме — инструктор школы обучения по профессии секретарь-машинистка называет девушек автозаписывающими куклами, сообщая, что «спрос на услуги кукол высок».
Кроме того, прокуратура попросила проверить песню «Я съел деда» Моргенштерна. Суду придётся слушать её целиком, так как специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия.
Дела приняты к производству.