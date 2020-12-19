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Собянин: Отмена ограничений означает принятие ответственности за возможные массовые заражения

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что острый период борьбы с коронавирусом должен завершиться через несколько месяцев. Об этом он заявил 19 декабря в фильме «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».

«Я думаю, мы еще долго будем с ковидом бороться, но самый острый период через несколько месяцев должен закончиться»,— подчеркнул мэр столицы (цитата по «Коммерсанту»).

Собянин уточнил, что самым сложным для него решением было не закрытие Москвы, а наоборот — последующее ослабление ограничений. «Их отмена означает принятие ответственности за возможные массовые заражения», — сказал мэр Москвы. Однако делать это пришлось «для поддержки целых секторов экономики».

Напомним, в столице запрещена работа кафе, ресторанов и баров с 23:00 до 6:00 — новый порядок ввели в ноябре, он будет действовать как минимум до 15 января. При этом полностью закрывать общепит, как в Петербурге, даже на новогодние праздники не собираются.

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Комментарии (5)

260569221
Принятие ответственности???

Шта???

А разве он изначально (когда становится мером) отвественность на принял???
WT??
Савва Морозов
Несколько раз видел, как в Москве эвакуируют машины. Манипулятор хоть из третьего ряда зацепит и фиолетово - шмарский или боярский. У Собянина не забалуешь.
kuk-vasyusha
Ну кто бы сомневался, можно было и не выступать
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