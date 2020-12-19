Собянин: Отмена ограничений означает принятие ответственности за возможные массовые заражения

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что острый период борьбы с коронавирусом должен завершиться через несколько месяцев. Об этом он заявил 19 декабря в фильме «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».



«Я думаю, мы еще долго будем с ковидом бороться, но самый острый период через несколько месяцев должен закончиться»,— подчеркнул мэр столицы (цитата по «Коммерсанту»).

Собянин уточнил, что самым сложным для него решением было не закрытие Москвы, а наоборот — последующее ослабление ограничений. «Их отмена означает принятие ответственности за возможные массовые заражения», — сказал мэр Москвы. Однако делать это пришлось «для поддержки целых секторов экономики».

