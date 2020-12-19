В Смольном рассказали, кому в Петербурге достались экспресс-тесты на коронавирус. Они дают результат за 20 минут

Экспресс-тесты на COVID-19 начали делать в петербургских больницах. Как рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев «Петербургскому дневнику» 19 декабря, результат они дают за 20 минут.
«Их уже получили родильные дома, детские стационары, скорая и неотложная помощь, а также ряд крупных стационаров, которые не оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Такие экспресс-тесты будут применяться в случаях, когда результат анализа на коронавирус нужен немедленно. Например, в Городском перинатальном центре
Он также рассказал, что в Петербурге продолжают создавать пункты вакцинации от коронавируса — пока их 5, еще 13 должны быть готовы к 21 декабря. До конца года обещали открыть 70 пунктов. «Фонтанка» подробно писала о том, почему вакцинацию в Северной столице можно назвать проваленной.