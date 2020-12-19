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В Смольном рассказали, кому в Петербурге достались экспресс-тесты на коронавирус. Они дают результат за 20 минут

Экспресс-тесты на COVID-19 начали делать в петербургских больницах. Как рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев «Петербургскому дневнику» 19 декабря, результат они дают за 20 минут.

«Их уже получили родильные дома, детские стационары, скорая и неотложная помощь, а также ряд крупных стационаров, которые не оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Такие экспресс-тесты будут применяться в случаях, когда результат анализа на коронавирус нужен немедленно. Например, в Городском перинатальном центре № 1 экспресс-тесты будут применять для беременных с симптомами ОРВИ и уже родивших мам в случаях, если младенцу требуется госпитализация», — пояснил Эргашев.

Он также рассказал, что в Петербурге продолжают создавать пункты вакцинации от коронавируса — пока их 5, еще 13 должны быть готовы к 21 декабря. До конца года обещали открыть 70 пунктов. «Фонтанка» подробно писала о том, почему вакцинацию в Северной столице можно назвать проваленной.

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Комментарии (5)

buffalo77
Журналюги фонтанные скорее всего через одного безграмотные и безголовые. Не вакцинация провалена (Просто еще нечем вакцинировать - мало изготовили и прислали. Да и Москва как всегда первая), а тестирование на ковид.
USSR_forever
кому-кому, понятно кому - наверное чинушкам и их семьям...
264017931
Если это про тесты RapidBio? то у нас показал недействительный результат. Полное отсутствие полосок. Не иначе как пустышка.
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