Судья, избитый бывшим футболистом «Зенита» Широковым, потребовал от обидчика полмиллиона рублей

Футбольный судья Никита Данченков потребовал от избившего его бывшего футболиста «Зенита» Романа Широкова денежную компенсацию. Как сообщает в пятницу, 18 декабря, РИА Новости со ссылкой на представителя потерпевшего Александра Добровинского, пострадавшая сторона заявила гражданский иск на 500 тысяч рублей.



Широков стал обвиняемым по делу об «умышленном причинении лёгкого вреда здоровью» после конфликта на любительском футбольном матче с арбитром Никитой Данченковым. Инцидент произошёл 10 августа. Видео, на котором Роман Широков сбивает арбитра с ног и с размаху бьет его ногой по голове, а судья лишь успевает закрыть голову рукой, подтверждает умысел на убийство, настаивает адвокат потерпевшего. Футболист атаковал Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку из-за оскорблений в свой адрес. Широков извинился за инцидент со своей страницы в Instagram. Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде на время расследования.