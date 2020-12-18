«Я бы Новый год не отмечал». Смольный рассказал, при каких условиях возможно ослабление новогодних ограничений

Глава Ситуационного центра Александр Ситов сообщил, что пересмотр ограничений возможен по рекомендации санитарных врачей, а пока таковых не поступало.

«Было точно сказано «когда разрешат врачи», когда обстановка будет стабилизирована и когда пройдет какое-то плато, будем предлагать ослабить ограничительные меры», — сказал глава комитета по туризму Сергей Корнев в ходе пресс-брифинга 18 декабря.

Заявление президента Владимира Путина, пригласившего россиян приезжать в Петербург, пока не привело к пересмотру новогодних ограничений.

Замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана сообщил, что Роспотребнадзор ориентируется на те же показатели, что и во время первой волны. А значит, чтобы снимать ограничения, коэффициент распространения инфекции должен быть менее 1, а количество свободных коек достигать 50 %.

Сейчас в городе 4 % свободных коек, а плато по новым случаям объясняется исчерпанием пропускной способности лабораторий, работающих с ПЦР-тестами. Хотя общий охват тестирования требованиям Роспотребнадзора соответствует.

Сам комздрав пока не готов рекомендовать ослаблять режим. «То, как я вижу койки, я бы Новый год не отмечал и всем бы рекомендовал сидеть дома», — заключил Андрей Сарана.