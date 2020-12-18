Смольный: Оснований для пересмотра коронавирусных ограничений пока нет, сообщения о тотальном локдауне — фейк

Введение в Петербурге локдауна по калининградской модели не планируется, появившиеся в Интернете сообщения об этом не соответствуют действительности. Об этом сообщил глава ситуационного центра по соблюдению стандартов безопасной деятельности Александр Ситов в ходе пресс-брифинга 18 ноября. По словам чиновника, источник «вбросов» известен Смольному, но назвать он его отказался.



Решение о введении и снятии ограничительных мер принимается в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и врачей-эпидемиологов, подчеркнул Александр Ситов. «Пока распоряжений от них, фиксирования стабилизации ситуации или резкого ухудшения не поступало. Мы ждем рекомендаций от Роспотребнадзора, после их поступления будут приниматься те или иные решения», — отметил он.

