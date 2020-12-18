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Смольный: Оснований для пересмотра коронавирусных ограничений пока нет, сообщения о тотальном локдауне — фейк

Введение в Петербурге локдауна по калининградской модели не планируется, появившиеся в Интернете сообщения об этом не соответствуют действительности. Об этом сообщил глава ситуационного центра по соблюдению стандартов безопасной деятельности Александр Ситов в ходе пресс-брифинга 18 ноября. По словам чиновника, источник «вбросов» известен Смольному, но назвать он его отказался.

Решение о введении и снятии ограничительных мер принимается в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и врачей-эпидемиологов, подчеркнул Александр Ситов. «Пока распоряжений от них, фиксирования стабилизации ситуации или резкого ухудшения не поступало. Мы ждем рекомендаций от Роспотребнадзора, после их поступления будут приниматься те или иные решения», — отметил он.

Ранее в социальных сетях начала распространяться информация о якобы принятом городским оперштабом решении о закрытии с 28 декабря всех магазинов (за исключением продуктовых), фитнес-центров, парикмахерских, кинотеатров, а также о продлении школьных каникул до 17 января. Также в некоторых СМИ появилась информация со ссылкой на источник в Смольном о том, что власти намерены разрешить работу ресторанам и театрам во время новогодних каникул.

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Комментарии (8)

Piter Russo
С таким количеством госпитализаций и качеством амбулаторной помощи, количеством смертей - город нужно закрыть вообще весь, до выравнивания ситуации.
260569221
Тогда снимайте ваши левые ограничения. Достали уже.
teodor
смольный сам по себе фейк
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