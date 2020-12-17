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Пропавшие дети вышли из подмосковных пещер-каменоломен

Пропавшие в подмосковных пещерах дети нашлись. Об этом 17 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что «все дети живы и здоровы». Ранее сообщалось, что десять человек, в том числе восемь детей, пропали в пещерах Сьяны в подмосковном Домодедово. Они занимались спортивным ориентированием и не вышли на связь около 19.00.

Сьяны — система искусственных пещер-каменоломен в Подмосковье, ее общая протяженность составляет около 19 километров.

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