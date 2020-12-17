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В подмосковных пещерах пропали десять человек. Восемь детей занимались спортивным ориентированием

Десять человек, в том числе восемь детей, пропали в пещерах Сьяны в подмосковном Домодедово. Об этом 17 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на областной ГУ МЧС.

Пропавшие занимались спортивным ориентированием, они не вышли на связь около 19.00. Пропавшим детям от 9 до 12 лет. Спасатели приступили к поискам. Как уточнили в ГУ МЧС, у выхода из пещеры детей ждал инструктор, однако те вовремя не вернулись.

Сьяны — система искусственных пещер-каменоломен в Подмосковье, ее общая протяженность составляет около 19 километров.

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Комментарии (1)

260738981
Ориентировались, ориентировались, да не сориентировались))
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