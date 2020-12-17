Водитель автомобиля добавил работы энергетикам в Выборгском районе Петербурга днем 17 декабря. Самому ему повезло.
Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», у дома 49 по Выборгской набережной легковой автомобиль BMW боком «обнял» фонарный столб. Столб устоял, но изрядно наклонился. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что авария произошла около часа дня и обошлась без пострадавших.
В пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет» рассказали «Фонтанке», что обращение о повреждённой опоре освещения на Выборгской набережной поступило в 15 часов. Прибывшая на место бригада обесточила и обследовала опору. Осмотр показал, что угрозы падения столба нет. В ближайшее время его демонтируют, на место направили специалистов и необходимую спецтехнику.
Из-за происшествия временно оказалось нарушено электроснабжение шести соседних опор. Чтобы восстановить его полностью, нужно установить новый столб. Работа по установке новой опоры будет проведена завтра, в светлое время.