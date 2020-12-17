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Лобовое ДТП в Войсковицах унесло две жизни. Еще пятеро, в том числе дети, пострадали

Тяжелая авария затруднила движение по одной из федеральных трасс в Гатчинском районе Ленобласти вечером 17 декабря. ДТП унесло две жизни, еще пятеро получили травмы.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 15:30 на 58-м километре автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», в Войсковицах, лоб в лоб столкнулись легковые автомобили Daewoo Nexia и Chevrolet Lanos. В результате погибли водитель «Дэу» и пассажир «Шевроле», рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Еще пять человек — женщина и двое детей из «Нексии», а также водитель и пассажир «Ланоса» — были госпитализированы, последние двое — с тяжелыми травмами.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

В момент столкновения проезжая часть была влажной, обработанной противогололедными материалами, отмечают в дорожном управлении. Температура воздуха была около ноля. «Претензий по факту произошедшего ДТП к дорожным службам нет», — добавляют в пресс-службе.

На месте аварии работают медики, сотрудники МЧС, ГИБДД и обслуживающей дорогу подрядной организации. Проезд организован в реверсивном режиме, есть небольшой затор.

Фото: «Дорожный инспектор»

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