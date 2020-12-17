Тяжелая авария затруднила движение по одной из федеральных трасс в Гатчинском районе Ленобласти вечером 17 декабря. ДТП унесло две жизни, еще пятеро получили травмы.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 15:30 на 58-м километре автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», в Войсковицах, лоб в лоб столкнулись легковые автомобили Daewoo Nexia и Chevrolet Lanos. В результате погибли водитель «Дэу» и пассажир «Шевроле», рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Еще пять человек — женщина и двое детей из «Нексии», а также водитель и пассажир «Ланоса» — были госпитализированы, последние двое — с тяжелыми травмами.