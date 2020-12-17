Суд взыскал с градозащитников 30 тысяч рублей за проигранный суд по сносу флигеля Шуваловского дворца

В Петербурге Куйбышевский районный суд 17 декабря принял решение о взыскании с градозащитников 30 тысяч рублей судебных издержек в пользу заказчика проектной документации расширения частного музея Фаберже. Информацию «Фонтанке» подтвердила член президиума городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Анна Капитонова.
«По 15 [тысяч] c каждого», — сказала она.
Ответчиками по делу являются Капитонова и замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов. Градозащитники пытались оспорить согласование проекта расширения частного музея Фаберже, который располагается в Шуваловском дворце на набережной Фонтанки. В рамках расширения снесли дворовый флигель дворца.
ООО «ГородЪ» выступало в качестве заказчика проектной документации и историко-культурной экспертизы. Градозащитники проиграли дело в трех инстанциях, и компания, которая выступала в статусе третьего лица по делу, предъявила счет за судебные издержки — 2,93 млн рублей. Суд удовлетворил требования фирмы только частично.
«Пока в моей практике это самая большая сумма. Правда, надо отдать должное, никто никогда и не заявлял такую сумму расходов», — прокомментировал Кононов. Ранее по другим делам с него взыскивали 5 и 1,5 тысячи рублей. Замглавы ВООПИиК добавил, что взыскание издержек с градозащитников не является новой практикой.
В свою очередь, гендиректор «ГородЪ» Татьяна Новицкая заявила, что ранее по подобным заявлениям присуждали взыскания не более 5 тысяч рублей. «Таким образом, мы видим тенденцию: активисты, как и девелоперы, должны нести свою долю ответственности за исторические памятники», — сказала она.
И Кононов, и Капитонова затруднились ответить, планируют ли оспорить решение.
В 2018 году защитникам Шуваловского дворца все же удалось добиться от КГИОПа отзыва экспертизы, которая санкционировала снос флигеля. Однако после того, как Александр Беглов был назначен врио губернатора Петербурга, он подписал постановление, которое давало «добро» на проект.