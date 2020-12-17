Суд взыскал с градозащитников 30 тысяч рублей за проигранный суд по сносу флигеля Шуваловского дворца

В Петербурге Куйбышевский районный суд 17 декабря принял решение о взыскании с градозащитников 30 тысяч рублей судебных издержек в пользу заказчика проектной документации расширения частного музея Фаберже. Информацию «Фонтанке» подтвердила член президиума городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Анна Капитонова.



«По 15 [тысяч] c каждого», — сказала она.

Ответчиками по делу являются Капитонова и замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов. Градозащитники пытались оспорить согласование проекта расширения частного музея Фаберже, который располагается в Шуваловском дворце на набережной Фонтанки. В рамках расширения снесли дворовый флигель дворца.