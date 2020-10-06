С градозащитников пытаются взыскать 3 млн рублей издержек за борьбу со сносом флигеля Шуваловского дворца
Компания «ГородЪ» пытается взыскать почти 3 млн рублей судебных расходов с руководителей петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников за проигранный иск по сносу флигеля Шуваловского дворца с рамках расширения музея Фаберже. Это следует из имеющегося в распоряжении редакции заявления фирмы.
Иск компания подала к замглавы городского отделения ВООПИиК Александру Кононову и члену президиума общества Анне Капитоновой.
Градозащитники судились с комитетом по охране памятников, пытаясь добиться признания незаконным согласования КГИОПом проекта расширения музея, в рамках которого снесли дворовый флигель. В первых двух инстанциях суд встал на сторону комитета. В июне 2020 года Третий кассационный суд оставил решение нижестоящих инстанций в силе.
ООО «ГородЪ» участвовало в процессе в качестве третьего лица. Компания ссылается на постановление Конституционного суда от января 2019 года, в котором говорится, что в спорах с государством третьи лица, если они активно и вынужденно поддерживали позицию победителя, имеют право на взыскание с проигравших судебных издержек.
«ГородЪ», который в проекте расширения музея был заказчиком проектной документации и государственной историко-культурной экспертизы, хочет получить с градозащитников 2,93 млн рублей. В документе указано, что фирма заключила договор на оказание юридических услуг с филиалом «Борениус Атторнейс Раша Лтд».
Александр Кононов в комментарии «Фонтанке» подтвердил, что настроен оптимистично относительно решения суда по этому заявлению. Он рассказал, что на его памяти за последние два года к нему с аналогичными исками обращались не больше 3–4 раз. Но суммы были другими: 200–300 тысяч рублей. Кононов пояснил: правоприменительная практика такая, что обычно суды отказывают либо присуждают минимальную компенсацию. «Один раз с нас взыскали 1,5 тысячи рублей, еще один раз — 5 тысяч», — добавил он.
Напомним, инвестором проекта является некоммерческая организация «Культурно-исторический фонд "Связь времен", которую курирует бизнесмен Виктор Вексельберг.
В марте 2018 года градозащитникам удалось добиться отзыва КГИОПом экспертизы, одобряющей снос Западного флигеля. Однако губернатор Александр Беглов, на тот момент возглавлявший Петербург с приставкой «врио», подписал постановление, которое разрешило реализовать проект.
Дворец Нарышкиных-Шуваловых, расположенный на углу набережной реки Фонтанки и Итальянской улицы в Петербурге, является памятником архитектуры XIX века. Здание сочетает в себе элементы позднего классицизма и неоренессанса. С 1846 года дворцом владел граф Петр Павлович Шувалов и его супруга Софья Львовна Нарышкина. В ноябре 2013 года в нем открылся частный музей Фаберже. В синей гостиной дворца экспонируются пасхальные ювелирные изделия. В других залах выставлены коллекции русского фарфора XIX века, эмали, камнерезные изделия, русские иконы, живопись, серебро, драгоценная утварь и мемориальные предметы.