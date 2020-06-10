Третий кассационный суд общей юрисдикции признал законным согласование проекта, по которому Шуваловский дворец должен быть приспособлен под музейно-выставочный комплекс. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Работы предполагают снос дворового флигеля, который начался в августе 2019 года.

Кассационную жалобу на июньское решение Куйбышевского районного суда и ноябрьское апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда подали замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников (ВООПиК) Александр Кононов и член президиума организации Анна Капитонова. Первая и вторая инстанции признали законным согласование КГИОП проекта приспособления дворца под музей. В апелляции истцам не удалось оспорить и распоряжение КГИОП об утверждении предметов охраны объекта культурного наследия.

В частности, проект предполагает снос Западного флигеля, который расположен во дворе здания. В августе 2019 года его начали демонтировать. Тогда градозащитники опасались, что соседний дом-памятник могут повредить.



Инвестором проекта является некоммерческая организация «Культурно-исторический фонд «Связь времен», которую курирует бизнесмен Виктор Вексельберг. Он намерен организовать круговой проход по музею и для этого с 2017 года собирается построить новое здание на месте снесенного. Под давлением градозащитников в марте 2018-го КГИОП отозвал экспертизу, которая одобряла снос Западного флигеля. Однако позже губернатор Александр Беглов, на тот момент врио, подписал постановление, которое разрешило Вексельбергу реализовать проект.