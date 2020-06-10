Снос дворового флигеля Шуваловского дворца на Фонтанке признали законным. Вексельберг может продолжать создание кругового прохода по своему музею
Третий кассационный суд общей юрисдикции признал законным согласование проекта, по которому Шуваловский дворец должен быть приспособлен под музейно-выставочный комплекс. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Работы предполагают снос дворового флигеля, который начался в августе 2019 года.
Кассационную жалобу на июньское решение Куйбышевского районного суда и ноябрьское апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда подали замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников (ВООПиК) Александр Кононов и член президиума организации Анна Капитонова. Первая и вторая инстанции признали законным согласование КГИОП проекта приспособления дворца под музей. В апелляции истцам не удалось оспорить и распоряжение КГИОП об утверждении предметов охраны объекта культурного наследия.
В частности, проект предполагает снос Западного флигеля, который расположен во дворе здания. В августе 2019 года его начали демонтировать. Тогда градозащитники опасались, что соседний дом-памятник могут повредить.
Инвестором проекта является некоммерческая организация «Культурно-исторический фонд «Связь времен», которую курирует бизнесмен Виктор Вексельберг. Он намерен организовать круговой проход по музею и для этого с 2017 года собирается построить новое здание на месте снесенного. Под давлением градозащитников в марте 2018-го КГИОП отозвал экспертизу, которая одобряла снос Западного флигеля. Однако позже губернатор Александр Беглов, на тот момент врио, подписал постановление, которое разрешило Вексельбергу реализовать проект.
Дворец Нарышкиных-Шуваловых, расположенный на углу набережной реки Фонтанки и Итальянской улицы в Петербурге, является памятником архитектуры XIX века. Здание сочетает в себе элементы позднего классицизма и неоренессанса. С 1846 года дворцом владел граф Петр Павлович Шувалов и его супруга Софья Львовна Нарышкина. В ноябре 2013 года в нем открылся частный музей Фаберже. В синей гостиной дворца экспонируются пасхальные ювелирные изделия. В других залах выставлены коллекции русского фарфора XIX века, эмали, камнерезные изделия, русские иконы, живопись, серебро, драгоценная утварь и мемориальные предметы.