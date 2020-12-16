Как говорится в сообщении, часть из них находится на мысу Кожевникова (небольшой полуостров буквально в километре от домов), раскапывают вмерзшие в лед останки моржей, а остальные пробираются к нему по раскрошенному льду.

Около 30 белых медведей вышли к селу Рыркайпий на западном побережье Чукотки. Об этом 16 декабря сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

За ними присматривает бригада медвежьего патруля, которая не допускает захода хищников в населенный пункт. Как отмечают его представители, белых медведей не было две недели. Однако на днях сначала стали замечать самок с медвежатами, а затем количество диких гостей стало резко увеличиваться.

«Оказалось, что это только начало. Сегодня их уже десятки, и, возможно, в ближайшее время еще подойдут, так как недавние сильные ветра снова отогнали лед от берега и море открыто. Тревожно, что большинство медведей довольно худые», — отмечает патрульный Максим Деминов.

Обстановка складывается напряженная, но контролируемая, отмечается в сообщении. Добровольцы регулярно объезжают территорию населенного пункта, дежурят около школы и детского сада, предупреждают односельчан и рассказывают о мерах безопасности.

В соседнем селе Биллингс в 200 километрах от Рыркайпия, где с этого года также работает бригада медвежьего патруля, пока тихо, но патрульные предупреждены и готовы оперативно реагировать на появление хищников.