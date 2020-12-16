Влияние самоизоляции на психику людей будут изучать в специальном научном центре

В России создали научный центр мирового уровня, который будет изучать влияние самоизоляции на психику и физиологию человека. Об этом рассказал директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов, передает 16 декабря РИА «Новости».
Как пояснила заведующая отделом ИМБП Елена Томиловская, новообразованный «Павловский центр интегративной физиологии, медицины, высокотехнологичного здравоохранения, технологий стрессоустойчивости» будет исследовать психологические, психофизиологические и физиологические эффекты самоизоляции, что очень актуально в связи с пандемией. Одной из его задач станет профилактика и изучение последствий долговременной социальной изоляции малых групп.
Сотрудники центра займутся разработкой способов психологической поддержки во время самоизоляции, к примеру, при помощи технологий виртуальной реальности, а также профилактики заболеваний, связанных со снижением физической активности. К решению последней проблемы планируется подключить электростимуляционные технологии.
По словам Орлова, научный центр создан по инициативе Института физиологии имени Павлова на основе консорциума четырех организаций: самого Института Павлова, Института эволюционной физиологии и геохимии имени Сеченова, Института медико-биологических проблем РАН и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета имени Ленина. В новое подразделение вошли 28 человек. Основной костяк — это ведущие ученые ИМБП и других научных учреждений, также в центр приглашены и зарубежные специалисты.