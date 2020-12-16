Влияние самоизоляции на психику людей будут изучать в специальном научном центре

В России создали научный центр мирового уровня, который будет изучать влияние самоизоляции на психику и физиологию человека. Об этом рассказал директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов, передает 16 декабря РИА «Новости».



Как пояснила заведующая отделом ИМБП Елена Томиловская, новообразованный «Павловский центр интегративной физиологии, медицины, высокотехнологичного здравоохранения, технологий стрессоустойчивости» будет исследовать психологические, психофизиологические и физиологические эффекты самоизоляции, что очень актуально в связи с пандемией. Одной из его задач станет профилактика и изучение последствий долговременной социальной изоляции малых групп.