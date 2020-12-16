В группе 149-й школы в «ВКонтакте» от имени директора Елены Степановой размещено объявление, в котором родителей «убедительно просят» рассмотреть возможность перевода учеников 5–11-х классов на удалёнку с 16 по 25 декабря, а учащихся 1–4-х классов — с 21 по 25 декабря.

В 149-й школе Калининского района 20 педагогов ушли на больничный. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе районной администрации 16 декабря.

«Уроки будут проводиться нашими учителями в онлайн-формате в соответствии с действующим расписанием. Если учитель болеет и не имеет физической возможности выйти онлайн, то в расписании будет перерыв («окно»). Ссылки на онлайн-уроки будут размещены в электронном дневнике», — отмечается в сообщении.



Вторая четверть в школах Петербурга отметилась случаями массового заражения педагогов. Несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом среди населения, власти не намерены продлевать зимние каникулы в школах.

