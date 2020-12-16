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В петербургской школе заболели 20 учителей. Родителям настоятельно рекомендуют удалёнку

В 149-й школе Калининского района 20 педагогов ушли на больничный. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе районной администрации 16 декабря.

«Из-за трудностей организации учебного процесса и замещений школа вынуждена рекомендовать смешанное обучение», — добавил собеседник.

В группе 149-й школы в «ВКонтакте» от имени директора Елены Степановой размещено объявление, в котором родителей «убедительно просят» рассмотреть возможность перевода учеников 5–11-х классов на удалёнку с 16 по 25 декабря, а учащихся 1–4-х классов — с 21 по 25 декабря.

Фото: скриншот сайта vk.com

«Уроки будут проводиться нашими учителями в онлайн-формате в соответствии с действующим расписанием. Если учитель болеет и не имеет физической возможности выйти онлайн, то в расписании будет перерыв («окно»). Ссылки на онлайн-уроки будут размещены в электронном дневнике», — отмечается в сообщении.

Вторая четверть в школах Петербурга отметилась случаями массового заражения педагогов. Несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом среди населения, власти не намерены продлевать зимние каникулы в школах.

Фото: скриншот сайта vk.com

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Комментарии (2)

Karl111
а родителям первоклашек кто оплатит школьную удаленку?
BaGira
У нас в школе много пожилых учителей и тех, кто в группе риска. Уже была информация, что за осенние каникулы немного спал прирост заболевших, надо продлевать зимние каникулы, или ждём пока школы вообще без учителей останутся?
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