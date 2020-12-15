Минпромторг: Цены на сахар и масло зафиксируют до Урала

Цены на сахар и масло в России зафиксируют до Урала, а в других частях страны в ход пойдут «поправочные коэффициенты».

«Фиксированные цены, о которых мы уже неоднократно говорили, вводятся до Урала, включая Урал», — сообщает 15 декабря ТАСС со ссылкой на ведомство.

В то же самое время в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере будут введены «поправочные коэффициенты». Такое решение объясняется дорогой логистикой, а также тем, что «плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое».