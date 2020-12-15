Минпромторг: Цены на сахар и масло зафиксируют до Урала

Цены на сахар и масло в России зафиксируют до Урала, а в других частях страны в ход пойдут «поправочные коэффициенты».
«Фиксированные цены, о которых мы уже неоднократно говорили, вводятся до Урала, включая Урал», — сообщает 15 декабря ТАСС со ссылкой на ведомство.
В то же самое время в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере будут введены «поправочные коэффициенты». Такое решение объясняется дорогой логистикой, а также тем, что «плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое».
При этом в ведомстве уверены, что никакого дефицита после стабилизации стоимости не будет. В Минпромторге сегодня также констатировали, что предпосылок для роста цен на базовые продукты нет. Власти собираются следить за изменениями на ценниках.
Премьер Михаил Мишустин уже подписал постановления о стабилизация стоимости продуктов.
Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря обратил внимание на рост цен на продукты. В Кремле рассказали, что о «труднообъяснимых» скачках стоимости товаров президенту сообщили россияне.