Скриншот из видео СК РФ в YouTube

При пожаре в доме престарелых в Башкирии погибли семь дедушек и четыре бабушки, все они были лежачими. Самому молодому было 57 лет, он был жителем Магнитогорска, самому старому — 83 года, он был родом из Абзелиловского района республики. Подробности трагедии рассказывает UFA1.RU. Спаслись, по последним данным МЧС, трое мужчин и один женщина — сотрудница организации. Она услышала сработавший пожарный извещатель (всего было два извещателя) и «приняла меры по спасению». На улицу выбирались через окно. Один из мужчин сейчас находится в больнице. Пострадавшие в удовлетворительном состоянии, ожогов у них нет.

Дом престарелых не имел права работать круглосуточно. Его основной род деятельности — предоставление соцуслуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.



Фото МЧС по РБ с сайта UFA1.RU Фото МЧС по РБ с сайта UFA1.RU Фото МЧС по РБ с сайта UFA1.RU

Согласно системе «Контур Фокус», у дома престарелых есть три учредителя: Расима Махиянова, Рустам Фаттахов, Залия Мухамедьярова. Официальная дата образования, по документам — 27 марта 2019 года. Сотрудник Халиловского сельсовета Ильдар Габитов сообщил, что дом престарелых был построен относительно недавно, в 2016–2017 годах. Историю создания рассказывала год назад местная газета «Абзелил». Организовала пансионат жительница деревни Махмутово Расима Махиянова. Несколько лет назад она взяла на воспитание из детского дома трёх психически больных сестёр, за которыми требовался постоянный уход, затем задумалась об уходе и за пожилыми людьми. Сначала забрала несколько человек к себе домой, но места не хватало. В деревне Ишбулдино у семьи пустовал двухэтажный дом, его привели в порядок, оформили документы, получили лицензии. Пансионат, рассчитанный на 15 человек, начал свою работу в мае 2019 года.

«Я видела этот дом, ездила, смотрела, хотели отдать памперсы, только не успели, — рассказала журналисту UFA1.RU жительница соседней деревни Илюза. — Дом был новый двухэтажный с хорошим ремонтом, были старые тяжелобольные люди, за которыми не хотели или некому было ухаживать. И слово «наживаться» тут совсем неуместно. Не связана с работниками и никаких отношений с ними не имею». В доме милосердия Махияновой всех постояльцев объединяла одна беда — за ними некому ухаживать, писала газета «Абзелил». В основном справлялись своими силами: мужчины стригли волосы друг другу, помогали поднимать лежачих больных, кто-то носил воду, кто-то рубил дрова для бани, ухаживал за цветами, огородом, чистил снег. В пансионат принимали на время, например если близкие уезжают в отпуск, а также на постоянное содержание. Однажды привезли тяжелобольного лежачего мужчину, и персонал сумел поставить его на ноги. Напомним, пожар в доме престарелых в деревне Ишбулдино Абзелиловского района начался 15 декабря около 2 часов ночи по местному времени. Потушили его к 6 утра, на месте нашли 11 погибших. Возбуждено уголовное дело.