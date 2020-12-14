Центр имени Гамалеи представил новые данные об эффективности вакцины «Спутник V»

Всего эффективность «Спутника V» оценивалась в трех контрольных точках — когда число заразившихся среди добровольцев достигало 20, 39 и 78 человек. В первой контрольной точке расчетная эффективность вакцины составила 92%, во второй — 91,4%.

Как сообщается на сайте РФПИ, эффективность «Спутника V» в заключительной контрольной точке клинического пострегистрационного исследования составила 91,4%. Коронавирус выявили у 78 добровольцев, из них 62 человека получили плацебо, а 16 — вакцину. Соотношение группы плацебо к вакцинированной группе составляет 1 к 3.

При тяжелых случаях коронавируса эффективность «Спутника V» составила 100%. Всего в ходе исследования тяжелое течение болезни было выявлено у 20 человек — все они были из группы, которая получила плацебо.

Расчет проводился на основе данных 22,7 тысячи добровольцев, получивших первый и второй компонент вакцины или плацебо.

Полученные данные разработчики планируют опубликовать в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, они также лягут в основу отчета, который будет использоваться для подачи заявок на ускоренную регистрацию «Спутник V» в других странах. «Мы также видим высокий интерес со стороны международных фармацевтических компаний к разработке Центра имени Гамалеи, поскольку использование компонентов вакцины в комбинации с другими вакцинами может существенно повысить их эффективность», — сказал Дмитриев.

Ранее, 13 декабря, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире «Соловьёв Live» заявил, российская вакцина на 96% даёт гарантию, что человек не заболеет коронавирусом.