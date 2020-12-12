FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -5
73.12р88.77р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
19
Печать

Первыми от коронавируса привьют 110 тысяч петербуржцев. В Смольном рассказали, кто эти люди

Определено число людей, которые первыми получат вакцину от коронавируса в Петербурге. Это 110 тысяч человек, и для них уже есть 14 пунктов вакцинации, заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

«Всего планируем открыть 64 пункта. В первоочередном порядке будут вакцинироваться работники системы здравоохранения, образования и социальных служб с их добровольного согласия (более 110 тысяч человек). В городе уже проходит вакцинация медицинских работников от коронавируса. Проведено 340 вакцинаций, привито 270 человек, из них 70 — полностью, в 2 этапа», — заявил чиновник 12 декабря «Петербургскому дневнику».

При этом число занятых коек в больницах постоянно увеличивается. В 16 городских и в 6 федеральных стационарах развернута 11 151 инфекционная койка, из которых свободны 834 (7,5%). До конца года планируется открыть еще 1 977 коек. Таким образом, их общее число достигнет 13 тысяч, как на пике первой волны.

10 декабря власти пообещали, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется до конца недели. Однако всё упирается в дефицит вакцины. Как пишет The Wall Street Journal, в России столкнулись с проблемами при её изготовлении — производителям трудно достать всё, начиная от крышек.

Сколько вакцины от коронавируса уже есть в Петербурге, где можно сделать прививку и стоит ли после неё пить алкоголь, читайте в материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

Чёрт Опасный
В первоочередном порядке будут вакцинироваться работники системы здравоохранения, образования и социальных служб с их добровольного согласия ... ага, ну-ну...
nuga
Привить первыми местных троллей ненавистниковй,которые весной и сейчас призывают к агрессии - против людей без масок,а теперь и без прививок.Путин то не привит,без маски
262224921
Знаем мы это добровольно . Такое же добровольное как получение ЕКП.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний