Первыми от коронавируса привьют 110 тысяч петербуржцев. В Смольном рассказали, кто эти люди

«Всего планируем открыть 64 пункта. В первоочередном порядке будут вакцинироваться работники системы здравоохранения, образования и социальных служб с их добровольного согласия (более 110 тысяч человек). В городе уже проходит вакцинация медицинских работников от коронавируса. Проведено 340 вакцинаций, привито 270 человек, из них 70 — полностью, в 2 этапа», — заявил чиновник 12 декабря «Петербургскому дневнику».

Определено число людей, которые первыми получат вакцину от коронавируса в Петербурге. Это 110 тысяч человек, и для них уже есть 14 пунктов вакцинации, заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

При этом число занятых коек в больницах постоянно увеличивается. В 16 городских и в 6 федеральных стационарах развернута 11 151 инфекционная койка, из которых свободны 834 (7,5%). До конца года планируется открыть еще 1 977 коек. Таким образом, их общее число достигнет 13 тысяч, как на пике первой волны.

10 декабря власти пообещали, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется до конца недели. Однако всё упирается в дефицит вакцины. Как пишет The Wall Street Journal, в России столкнулись с проблемами при её изготовлении — производителям трудно достать всё, начиная от крышек.

Сколько вакцины от коронавируса уже есть в Петербурге, где можно сделать прививку и стоит ли после неё пить алкоголь, читайте в материале «Фонтанки».