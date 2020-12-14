Дед Мороз заявил, что не может заразиться коронавирусом или заразить им кого-либо другого, но старается не пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Об этом 14 декабря пишет РИА Новости.
«Во-первых, друзья мои, я должен вам признаться, что заразиться я не могу. Ну, вот получается, что не могу я заразиться никаким вирусом, никакой болезнью и заразить других не могу», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, должен ли главный волшебник носить СИЗы в связи с распространением COVID-19.
Дед Мороз отметил, что, несмотря на свое заявление, он соблюдает принятые меры в борьбе с коронавирусом.
«Если я приезжаю, например, в детский дом или на какую-то встречу с ребятами и вижу на входе надпись, что вход без маски и перчаток запрещен, я достаю маску, надеваю и захожу в этот детский дом. Уже дальше, на сцене, когда общаюсь с детьми, там социальная дистанция, там расстояния, маску можно снять», — сказал он, добавив, что носит маску в кармане шубы.
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