Дед Мороз заявил, что не может заразиться коронавирусом или заразить им кого-либо другого, но старается не пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Об этом 14 декабря пишет РИА Новости.



«Во-первых, друзья мои, я должен вам признаться, что заразиться я не могу. Ну, вот получается, что не могу я заразиться никаким вирусом, никакой болезнью и заразить других не могу», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, должен ли главный волшебник носить СИЗы в связи с распространением COVID-19.

Дед Мороз отметил, что, несмотря на свое заявление, он соблюдает принятые меры в борьбе с коронавирусом.