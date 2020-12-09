Даже взрослея, мы продолжаем верить в чудеса: в то, что лучшее — впереди, что жизнь — богата на сюрпризы. И уж, конечно, в то, что есть на свете Волшебник, щедрый на подарки и скорый на ногу. Прочитает наше письмо о самом сокровенном, улыбнется и непременно исполнит желаемое. Так почему бы не обратиться к нему как в детстве, только не по почте, а через интернет?



Ведь мы живем в век цифровых технологий: письма уже не отправляют голубями и все реже пользуются традиционной почтой. Теперь все коммуникации с внешним миром происходят через мессенджеры или по электронке. И чтобы все послания Деду Морозу «долетали» вмиг, МегаФон улучшает покрытие и качество связи, предоставляет быстрый мобильный интернет по всей России. Нужен интернет и современным Дедам Морозам: ведь где им теперь покупать подарки, как не в Сети?

