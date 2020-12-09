Читатели «Фонтанки» пишут Деду Морозу
Конкурс писем Деду Морозу: трогательных, забавных, креативных. Пишите волшебнику о главном! Лучшее послание выберут читатели «Фонтанки», а приз вручит компания МегаФон.
Написать письмо
Даже взрослея, мы продолжаем верить в чудеса: в то, что лучшее — впереди, что жизнь — богата на сюрпризы. И уж, конечно, в то, что есть на свете Волшебник, щедрый на подарки и скорый на ногу. Прочитает наше письмо о самом сокровенном, улыбнется и непременно исполнит желаемое. Так почему бы не обратиться к нему как в детстве, только не по почте, а через интернет?

Ведь мы живем в век цифровых технологий: письма уже не отправляют голубями и все реже пользуются традиционной почтой. Теперь все коммуникации с внешним миром происходят через мессенджеры или по электронке. И чтобы все послания Деду Морозу «долетали» вмиг, МегаФон улучшает покрытие и качество связи, предоставляет быстрый мобильный интернет по всей России. Нужен интернет и современным Дедам Морозам: ведь где им теперь покупать подарки, как не в Сети?
Мы предлагаем отложить на час все будничные дела и написать электронное письмо Деду Морозу.
«Фонтанка» опубликует ваши послания Деду Морозу, а читатели проголосуют за лучшее — самое трогательное, искреннее, творческое, а, может быть, и забавное письмо. Победителя ждет приз от компании МегаФон.
Правила предоставления материалов:
1. Пришлите свой рассказ через форму, которая находится на этой странице (ниже). Его длина не должна превышать 3000 символов с пробелами**.

2. Если вы хотите приложить фотографии, то просим присылать не более пяти изображений хорошего качества, ширина — не менее 600 пикселей. Суммарный вес всех отправленных фотографий не должен превышать 5 мегабайт. Они не должны быть опубликованы в интернете на коммерческих условиях.

3. Отправлять истории можно уже сейчас и по 20 декабря 2020 года (включительно). Внимание: тексты, носящие рекламный характер, к рассмотрению не принимаются.

4. Просим правильно указывать все ваши данные: адрес электронной почты, номер телефона — чтобы мы могли с вами связаться**.
21 декабря мы опубликуем имя лидера, а также лучшие письма, которые примут участие в голосовании за приз зрительских симпатий.

25 декабря мы подведем итоги: объявим имена обладателей приза зрительских симпатий.
* Присылая свою историю, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

** Присылая свою историю/фотографии, вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения.

Правила проведения конкурса «Дорогой Дедушка!» Читатели «Фонтанки» пишут Деду Морозу».


Материал подготовлен специально для ПАО МегаФон.

Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Дизайнер: Екатерина Елизарова

Спецпроекты «Фонтанки.ру»

Технологии в образовании XXII века. «Фонтанка» и Технопарк 15 декабря проводят онлайн конференцию My.Tech.Ed
Машина по подписке. Пять шагов до личного автомобиля
Завод за год. Как быстро построить производство в Петербурге?
Роковые женщины в объективе Ньютона, миллениалы - вид из будущего и пороки Филиппа Шангти: что приготовила «Эрарта» в 2021 году
Новейшая история Санкт-Петербурга глазами строителей
Круглый год на высоте: доминанты Петербурга в календаре «Фонтанки»
Оставьте лошадь дома. Видеоинструкция для тех, кто собрался в музей
ЕЩЁ