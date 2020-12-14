Гособвинение просит посадить историка Соколова в колонию на ближайшие 15 лет

Прокуроры запросили для историка Олега Соколова 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Они считают его вину доказанной.
О сроке гособвинение попросило в прениях 14 декабря. Дело слушает Октябрьский районный суд Петербурга. Прокуроры Ася Локоткова и Марина Суворова просят признать Соколова виновным в убийстве и незаконном хранении оружия. Тело он хранил в квартире, а затем расчленил, чтобы скрыть преступление. Вину признает фактически частично — Соколова до начала прений судья еще раз спросила, считает ли он себя виновным в умышленном убийстве. Подсудимый ответил, что это он убил Настю, но сделал это в состоянии, в котором себя не осознавал и не может быть уверенным, что это считается умышленным преступлением. Вероятно, адвокат Соколова Сергей Лукьянов предположил, что обвинение будет учитывать половинчатое признание вины и тоже задал подзащитному вопрос — полностью ли он ее признает. Соколов ответил утвердительно, громогласно и дважды.
Доказывают преступление показания свидетелей, найденный в квартире обрез и голова убитой, а также руки в рюкзаке историка, с которым его вытащили из Мойки 9 ноября 2019 года. Соколов любит детей, активно участвует в их воспитании, учло обвинение. Мотив преступления — ревность, доцент и аспирантка друг друга любили, подозрения в неверности тоже были взаимными, считает прокурор. Вошли в перечисленные доказательства и показания бывшей возлюбленной Соколова Екатерины Пржигодзкой — Соколов был вспыльчивым, настойчивым, обманул ее насчет женитьбы и не дал разъяснений об их будущем. Вскоре после убийства подсудимый занялся бытовыми вопросами — звонил в посольство Франции и «ПетербургГаз», что говорит о том, что он был в порядке. Аффекта не было, психотравмирующая ситуация была, но виной тому только конфликт с Понасенковым, непечатные высказывания Ещенко о его детях повлиять на действия подсудимого не могли. Соколов склонен к браваде и риску, он самолюбив, а самооценка завышена. Явку с повинной гособвинение просит не учитывать, но стоит принять во внимание несовершеннолетних детей и вклад в историю.
Прокурор просит отправить историка в колонию на 13 лет за убийство и еще на три за хранение обреза в колонии строгого режима. По совокупности — 15 лет.