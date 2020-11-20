Историк Соколов через суд требует у «Первого канала» тысячу рублей и удалить видео с Собчак

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 20 ноября, иск получен и зарегистрирован в Петроградском районном суде. Ответчики — Пржигодзская и «Первый канал». Соколов требует опровергнуть рассказанное о нем в программе «Док-Ток» и удалить с сайта выпуск программы от 19 октября. Моральные страдания он оценил в тысячу рублей, но с каждого из ответчиков.

Обвиняемый в убийстве и незаконном хранении оружия историк Олег Соколов через своих адвокатов обратился в суд с очередным иском к бывшей любовнице Екатерине Пржигодзской. На этот раз ему не понравилось ее интервью «Первому каналу».

Пржигодзская пошла на «Первый канал» после выступления в суде, где ее предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. И судье, и Ксении Собчак она рассказала, как Соколов в 2008 году ее избил, привязал к стулу, угрожал изуродовать и пытался задушить. Подсудимый не отрицает, что был скандал и он действительно девушку ударил, но все остальное из ее рассказа, по его словам, выдумки.

Пржигодзская ответчица еще по одному аналогичному иску от Соколова, в котором он требует удалить ролик с ее участием «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона». Решения по нему пока нет.

Помимо исков, Соколов написал на экс-возлюбленную заявление в Следственный комитет — за клевету и лжесвидетельствование.

Аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко была убита год назад несколькими выстрелами в голову. Ее тело расчленили и выбросили в Мойку. Соколов убежден, что к трагедии привела травля со стороны его научного оппонента Евгения Понасенкова, истерик Ещенко на тему его детей, которых девушка, как она сама писала с сообщениях, «ненавидела». Кроме того, Соколову подсказали сокамерники в СИЗО, что девушка не была ему верна и почти полтора года состояла в отношениях с человеком из криминальных кругов. Экспертиза признала его вменяемым, адвокат просит обследовать его заново. Рассмотрение дела Соколова подходит к концу. Историк признает вину.