Соколов и Пржигодзкая за одним столом в Париже через несколько дней после предполагаемого издевательства над Екатериной с утюгом и веревкой Фото: Ги Дельбар

Олег Соколов просит Следственный комитет проверить свою бывшую любовницу Екатерину Пржигодзкую на дачу заведомо ложных показаний и клевету. Женщина свидетельствовала против историка в петербургском суде.

Обращение в СК и Генпрокуратуру подтвердил «Фонтанке» адвокат Александр Торгашев.

«Мы подали заявление о совершении преступления, указав, какие конкретно заведомо ложные сведения Пржигодзкая сообщила суду», — уточнил защитник.

Екатерина выступала в Октябрьском райсуде Петербурга 30 сентября 2020 года. Ее допрашивали как свидетеля обвинения. Пржигодзкая подробно описала происходившие, по ее мнению, события 29 ноября 2008 года в квартире на Кутузовском проспекте Москвы, когда историк якобы спланировал ее убийство.



«Пржигодзкая сообщила суду заведомо ложные сведения о том, что Соколов заранее подготовился к избиению и пыткам Пржигодзкой, методично избивал и пытал ее в течение часа, накидывал на шею кожаный жгут и душил, угрожал изуродовать, допускал связанные с причинением смерти угрозы», — говорится в заявлении, копию которого защита Соколова предоставила «Фонтанке».

На канале «Судебный портал» сохранилась видеозапись выступления Пржигодзкой в суде.

К обращению в СК приобщены фотографии историка и Екатерины, которые, по замыслу авторов заявления, должны опровергать версию учиненных Соколовым зверств. Одну из них публикует «Фонтанка». Снимок датирован 2 декабря 2008 года — через три дня после описываемых событий. Соколов и Пржигодзкая сидят рядом за столом в парижской квартире друга историка.

Фото: Ги Дельбар

В 17-страничном заявлении подробно описаны противоречия в показаниях Пржигодзкой. Конфликт на Кутузовском действительно случился, Екатерина обращалась в милицию Москвы с заявлением. Ей отказали в возбуждении дела на Соколова по статье 119 УК «Угроза убийством», но нашли признаки другого состава — статьи 116 УК «Побои». Пржигодзкая за 12 лет не обжаловала отказ милиции и самостоятельно не обращалась к мировому судье о возбуждении дела по 116-й.

Защита Соколова не оспаривает конфликт, но уличает Пржигодзкую в постепенном «приукрашивании» событий 29 ноября 2008 года.

«Сначала Пржигодзкая обвиняла Соколова в избиении, переросшего из конфликта на почве ревности и заключающегося в ударах по лицу (20–25 раз), насильственном привязывании к стулу, удушении, угрозе изуродовать утюгом, если будет сопротивление, — говорится в заявлении. — В 2018, 2019, 2020 годах появляются новые эпизоды: заранее спланированное покушение на убийство, добавляются удары по животу, груди и голове, привязывание к стулу (здесь разные версии: кожаным жгутом, веревкой или скотчем), побег на одной (или двух ногах) с привязанным стулом, удары по стулу, отдающие в поясницу, потеря сознания от удушения, угроза убийством и тем, что ее труп закопает на стройке».

Защита Соколова просит возбудить в отношении Пржигодзкой уголовное дело по статьям 128.1 УК «Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления» и 307 УК «Заведомо ложные показания свидетеля». В качестве наказания они предусматривают штраф и исправительные работы.



Ранее Соколов подал иск к Пржигодзкой и компании «ГПМ Развлекательное телевидение», входящей в холдинг «Газпром-медиа». Историк просит удалить фильм «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона» с платформы Premier. Он также оспаривает изложенную в интерпретации Пржигодзкой историю с избиением и утюгом. Первое заседание Петроградский райсуд проведет 26 ноября.

Октябрьский райсуд завершает рассмотрение уголовного дела об убийстве Анастасии Ещенко. Олег Соколов обвиняется в том, что 8 ноября 2019 года застрелил 24-летнюю аспирантку СПбГУ и расчленил ее тело, выбросив останки в Мойку. Соколов признал вину в убийстве. Судебный процесс подходит к прениям. Историк передумал кончать с собой, у него есть планы освободиться из колонии. Соколов считает себя жертвой травли Евгения Понасенкова, тоже писавшего про Наполеона.