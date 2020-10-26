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26.10.2020 15:38
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«Настя Ещенко — жертва не только Соколова». Свидетель рассказал о «соучастнике» убийства аспирантки СПбГУ

У трагедии с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко есть соучастник — «лжеисторик Понасенков», заявил в суде 26 октября его бывший помощник Александр Лепихов. Его допросили в качестве свидетеля по делу Олега Соколова.

Фото: Объединенная пресс-слжуба судов Санкт-Петербурга

По словам Лепихова, он являлся помощником Понасенкова с начала 2018 года и частично был вовлечен в «наполеоновский» конфликт.

«При мне Понасенков звонил ребятам из Санкт-Петербурга и давал указание устроить провокацию на лекции Соколова», — заявил Лепихов.

Свидетель утверждает, что лично получил от Понасенкова задание организовать группу сильных ребят, которые подкараулят нетрезвого Соколова у СПбГУ, поймают в подворотне, изобьют, поставят на колени и помочатся на лицо историка. Сцену планировалось снять на видео и отправить заказчику. Лепихов заявил суду, что от задания отказался.

По убеждению свидетеля, Понасенков является режиссером убийства Анастасии Ещенко — в фигуральном смысле, разумеется. Обрез винтовки «лжеисторик», как называет своего бывшего шефа Лепихов, в руку Соколова не вкладывал, но довел своей травлей подсудимого до преступления.

«Девочка невинная Настя Ещенко — жертва не только Соколова, но и Понасенкова. Состояние, при котором он [Соколов] совершил [убийство], было рукотворным, и создал его Понасенков», — сказал Лепихов.

Александр Лепихов коснулся обстоятельств, по которым прекратил общаться с Понасенковым. По словам свидетеля, к размолвке привело побуждение к неким действиям сексуального характера, на которые Лепихов не согласился.

«По этому поводу я буду обращаться в правоохранительные органы с заявлением на Понасенкова», — заявил свидетель.

Слова Лепихова уже легли в основу одного заявления. Олег Соколов обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину возбудить в отношении Понасенкова уголовное дело по статье 119 УК «Угроза убийством». «Фонтанка» приводила часть адресованных историку писем.

Сторона обвинения пыталась подточить репутацию Лепихова, задав ему вопрос о прежних судимостях. Свидетель ранее привлекался к уголовной ответственности за изнасилование и причинение тяжкого вреда здоровью.

«Да, это было, давно, 12 лет назад. Получил два года лишения свободы и отбыл наказание. В настоящее время я не судим», — не стал уходить от вопросов Лепихов.

Судья Юлия Максименко в середине допроса неожиданно спросила свидетеля, помнит ли он, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Лепихов ответил утвердительно, а адвокат историка Сергей Лукьянов попросил внести в протокол замечание на действия судьи, которая публично высказала недоверие к показаниям свидетеля.

В июле 2020 года Евгений Понасенков тоже выступал в суде свидетелем. Он назвал Соколова чудовищно жестоким и комичным неудачником. Последний раз они виделись 10–12 лет назад и с 2018-го судятся после взаимных упреков в плагиате.

Олег Соколов признал вину в убийстве Анастасии Ещенко 8 ноября 2019 года. Он застрелил аспирантку из обреза винтовки и расчленил тело.

Защита историка настаивает, что на момент убийства он был погружен в психотравмирующую ситуацию, вызванную двумя обстоятельствами, — негативным отношением Ещенко к его детям от прежнего брака и травлей Понасенкова. Свидетели со стороны Соколова подтверждают оба обстоятельства. Отчасти они подкреплены психиатрической экспертизой историка. Защита просила допросить специалиста по вопросам состояния подсудимого в ноябре 2019 года, но суд отказался.

Фото: Объединенная пресс-слжуба судов Санкт-Петербурга
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

VF812
и Панасенков, и Соколов это университетский позор, ставший возможным только при таком же позоре Кропачеве. удивительно, что суд слушает всю эту чушь.
Winston Smith
Понасенков гений, а Соколов дешевка и букашка.
А этот Лепихов уголовник сидевший по "плохой" статье
Oleg_I
Похоже, судью весь этот цирк не сильно впечатляет. Получит свои 8 лет + счет по гражданскому иску. Больше 10 вряд ли дадут.
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