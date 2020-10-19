«Мы развязываем руки нашим парням без правил». Историк Соколов подал заявление об угрозах убийством в свой адрес
Защита Олега Соколова подала заявление в Следственный комитет об угрозах убийством. Многостраничный документ отсылает к эпистолярной войне историка с оппонентом Евгением Понасенковым.
Как сообщили «Фонтанке» защитники Соколова 19 октября, заявление о преступлении подано председателю СКР Александру Бастрыкину накануне.
«Прошу возбудить уголовное дело в отношении Понасенкова Евгения Николаевича по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК», — говорится в подписанном адвокатом Александром Торгашевым заявлении.
Период предполагаемого преступления ограничен маем 2018 — ноябрем 2019 годов.
«Соколов неоднократно сообщал мне, что ему на номер сотового телефона и адрес электронной почты поступали сообщения, содержащие угрозы убийством и причинения тяжкого вреда здоровью, и он опасается их», — уточняет Торгашев. По его утверждению, все анонимки объединены выгодой и интересом Понасенкова, которого Соколов критиковал за книгу о 1812 годе.
Анонимы требовали от историка отозвать иск к Понасенкову. 1 ноября 2018 года, накануне очередного судебного заседания, Соколов получил недвусмысленное сообщение:
«Иначе с завтрашнего вечера мы развязываем руки нашим парням без правил. И не держите при себе родичей, чтобы с ними ничего не случилось».
«Парни» как орудие возмездия неоднократно упоминались в конфликте Понасенкова и Соколова. К заявлению в СКР Торгашев приложил адвокатский опрос человека по фамилии Лепихов, который сообщил, что весной 2018 года Понасенков предложил ему «собрать крепких парней и выехать с ними в Санкт-Петербург» для группового сексуального преступления против Соколова.
«Подкараулить, избить, помочиться ему на лицо, снять на видео и передать Понасенкову», — цитирует заявление слова Лепихова.
Сексуально-убийственные аллюзии тоже не раз встречались в поступавших Соколову сообщениях.
«В апелляции отымеют уже не тебя, а твои останки. Нева сейчас холодная», — это послание вспоминали на судебном процессе над Соколовым https://www.fontanka.ru/2020/10/05/69493531/. «Фонтанка» показывает скриншот СМС-сообщения.
Из заявления следует, что историк обращался в полицию Санкт-Петербурга за помощью, но его игнорировали. Председатель СКР — следующая ступень в надежде на справедливость, считает Соколов.
Неделю назад, 12 октября, Олег Соколов дал развернутые показания в деле об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Он признал вину и рассказал о психотравмирующей ситуации, в которую его погрузил конфликт с Понасенковым.