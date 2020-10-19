Защита Олега Соколова подала заявление в Следственный комитет об угрозах убийством. Многостраничный документ отсылает к эпистолярной войне историка с оппонентом Евгением Понасенковым.

Период предполагаемого преступления ограничен маем 2018 — ноябрем 2019 годов.

«Соколов неоднократно сообщал мне, что ему на номер сотового телефона и адрес электронной почты поступали сообщения, содержащие угрозы убийством и причинения тяжкого вреда здоровью, и он опасается их», — уточняет Торгашев. По его утверждению, все анонимки объединены выгодой и интересом Понасенкова, которого Соколов критиковал за книгу о 1812 годе.

Анонимы требовали от историка отозвать иск к Понасенкову. 1 ноября 2018 года, накануне очередного судебного заседания, Соколов получил недвусмысленное сообщение:

«Иначе с завтрашнего вечера мы развязываем руки нашим парням без правил. И не держите при себе родичей, чтобы с ними ничего не случилось».