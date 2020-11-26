Непримиримость Екатерины Пржигодзкой связана с ее нежеланием признавать не соответствующими действительности сведения в вышедшем на видеоплатформе «Газпром-медиа» кино. Девушка описала события, случившиеся, по ее утверждению, в ноябре 2008 года. Тревожная атмосфера в задрапированном красной тканью коридоре была усилена горячим дыханием утюга, обещанием изуродовать и удавкой на шее.

На первом заседании 26 ноября в Петроградском районном суде Петербурга стороны убедились в непримиримости позиций, и через десять минут слушание отложили на январь. Из уголовного суда не поступили необходимые материалы.

Экс-любовь Олега Соколова не согласна платить 1000 рублей за искаженные воспоминания. Екатерина Пржигодзкая оспаривает иск историка о защите чести и достоинства.

Соколов требует признать неправдивыми высказывания Пржигодзкой, удалить фильм и взыскать по тысяче рублей с девушки и создателей ленты.



Екатерина допускает, что всех тонкостей не помнит, и между написанным в 2008 году заявлением в милицию и рассказом на ТВ в 2020-м есть разница, но в возражении на иск защищает себя позицией Верховного суда: «Лицо освобождается от ответственности, если докажет, что распространенные сведения в целом соответствуют действительности», — указывает опубликованный в 2016 году «Обзор практики рассмотрения дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации».

Доказывать соответствие действительности каждого отдельно взятого слова или фразы не нужно, уточнил Верховный суд. Видимо, Екатерина надеется в общих чертах описать способность Соколова к рукоприкладству и истязаниям.



Историк категорически не согласен с киноизложением. Он готов доказать понесенные нравственные страдания, так как, по его убеждению, исповеди Пржигодзкой сделали из него в глазах общественности опасного маньяка.

