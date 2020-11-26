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Бывшая любовница нашла способ обесчестить Соколова за этюд в багровых тонах

Экс-любовь Олега Соколова не согласна платить 1000 рублей за искаженные воспоминания. Екатерина Пржигодзкая оспаривает иск историка о защите чести и достоинства.

На первом заседании 26 ноября в Петроградском районном суде Петербурга стороны убедились в непримиримости позиций, и через десять минут слушание отложили на январь. Из уголовного суда не поступили необходимые материалы.

Непримиримость Екатерины Пржигодзкой связана с ее нежеланием признавать не соответствующими действительности сведения в вышедшем на видеоплатформе «Газпром-медиа» кино. Девушка описала события, случившиеся, по ее утверждению, в ноябре 2008 года. Тревожная атмосфера в задрапированном красной тканью коридоре была усилена горячим дыханием утюга, обещанием изуродовать и удавкой на шее.

Фото: «Фонтанка.ру»

Соколов требует признать неправдивыми высказывания Пржигодзкой, удалить фильм и взыскать по тысяче рублей с девушки и создателей ленты.

Екатерина допускает, что всех тонкостей не помнит, и между написанным в 2008 году заявлением в милицию и рассказом на ТВ в 2020-м есть разница, но в возражении на иск защищает себя позицией Верховного суда: «Лицо освобождается от ответственности, если докажет, что распространенные сведения в целом соответствуют действительности», — указывает опубликованный в 2016 году «Обзор практики рассмотрения дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации».

Доказывать соответствие действительности каждого отдельно взятого слова или фразы не нужно, уточнил Верховный суд. Видимо, Екатерина надеется в общих чертах описать способность Соколова к рукоприкладству и истязаниям.

Историк категорически не согласен с киноизложением. Он готов доказать понесенные нравственные страдания, так как, по его убеждению, исповеди Пржигодзкой сделали из него в глазах общественности опасного маньяка.

После «Газпром-медиа» той же участи удостоился Первый канал за шоу Ксении Собчак.

Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко — своей следующей любовницы. Он настаивает на сильном влиянии психотравмирующей ситуации. После убийства историк расчленил тело.

Фото: «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Ольга Павлова
"исповеди Пржигодзкой сделали из него в глазах общественности опасного маньяка"- а расчленёнка (которую он признал) сделала его белым и пушистым дедушкой?
Wuhan Proletarian
Да когда же ушатают, наконец, доцента-реконструктора?
bluxer
Всех реконструкторов - в дурку за справками.
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