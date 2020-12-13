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Лётчики и офицеры ПВО в Петербурге начали проходить вакцинацию от COVID-19

В Петербурге в филиале военно-клинического госпиталя ЗВО приступили к вакцинации против COVID-19 военных лётчиков и офицеров подразделений ПВО, несущих боевое дежурство. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Первая партия вакцины в специализированных контейнерах была доставлена в поликлинику филиала воздушным транспортом.

пресс-служба ЗВО

В первую очередь вакцинацию прошли военнослужащие, несущие боевое дежурство по противовоздушной обороне военных, административных и промышленных объектов, расположенных на западе страны. В качестве вакцины используется комбинированный векторный препарат Гам-Ковид-Вак.

Всего вакцинацию пройдет несколько тысяч военнослужащих, уточнили в ЗВО.

Первые 1,2 тыс. доз вакцины поступили в распоряжение Западного военного округа в начале декабря. Первыми прививки получили командиры и медики.

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Комментарии (1)

virusanet
не пропадать же добру.
коль врачи в отказ пошли.

хе-хе.
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