В Петербурге в филиале военно-клинического госпиталя ЗВО приступили к вакцинации против COVID-19 военных лётчиков и офицеров подразделений ПВО, несущих боевое дежурство. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Первая партия вакцины в специализированных контейнерах была доставлена в поликлинику филиала воздушным транспортом.
пресс-служба ЗВО
В первую очередь вакцинацию прошли военнослужащие, несущие боевое дежурство по противовоздушной обороне военных, административных и промышленных объектов, расположенных на западе страны. В качестве вакцины используется комбинированный векторный препарат Гам-Ковид-Вак.
Всего вакцинацию пройдет несколько тысяч военнослужащих, уточнили в ЗВО.
Первые 1,2 тыс. доз вакцины поступили в распоряжение Западного военного округа в начале декабря. Первыми прививки получили командиры и медики.