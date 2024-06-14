Бывший оперативник получил новую статью в Петербурге за намерение воевать против России

Уголовное дело о попытке участия в деятельности террористической организации возбуждено в отношении петербургского предпринимателя Константина Подошвелёва. В 2020 году его бизнес был ликвидирован, а мужчина, судя по странице в соцсетях, серьезно заинтересовался красотой украинских девушек и изучением мовы. Фигурант уже находится в СИЗО после выполнения пары заданий кураторов.



Как стало известно «Фонтанке» 14 июня, дело было возбуждено накануне. По версии следствия, в ноябре прошлого года он списывался с силовыми ведомствами Украины и просился в «Легион Свободы России»* (организация признана террористической и запрещена в РФ). Само собой, просто так Константина принимать никто не хотел. Кураторы решили использовать его в Петербурге и дали несколько заданий.

