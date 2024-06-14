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    Бывший оперативник получил новую статью в Петербурге за намерение воевать против России

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    Уголовное дело о попытке участия в деятельности террористической организации возбуждено в отношении петербургского предпринимателя Константина Подошвелёва. В 2020 году его бизнес был ликвидирован, а мужчина, судя по странице в соцсетях, серьезно заинтересовался красотой украинских девушек и изучением мовы. Фигурант уже находится в СИЗО после выполнения пары заданий кураторов.

    Как стало известно «Фонтанке» 14 июня, дело было возбуждено накануне. По версии следствия, в ноябре прошлого года он списывался с силовыми ведомствами Украины и просился в «Легион Свободы России»* (организация признана террористической и запрещена в РФ). Само собой, просто так Константина принимать никто не хотел. Кураторы решили использовать его в Петербурге и дали несколько заданий.

    Так, в конце января предприниматель нанес краской нехорошую надпись про РПЦ на ограде храма иконы Божией Матери «Умиление», также фигурант разукрасил стену у Политеха. Калининский суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Выяснилось, что мужчина ранее проходил службу в правоохранительных органах в качестве оперативника уголовного розыска.

    * Организация запрещена в России, внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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