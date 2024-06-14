Дождик Петербургу готовят остатки облачной гряды атмосферного фронта

Ровную теплую погоду в Петербурге может разнообразить небольшой дождь.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 июня в городе переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, ветер западных направлений от слабого до умеренного. Воздух прогреется до 18–20 градусов.
Сегодня регион окажется под влиянием антициклона, по периферии которого смещаются остатки облачной гряды атмосферного фронта. Небольшие дожди в Петербург придут ближе к вечеру. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В субботу погода ожидается примерно такая же, а в воскресенье — без осадков, 23–25 градусов.