ТАСС: «Яндекс» создает отдельный бренд для беспилотных машин и роботов-доставщиков

Компания «Яндекс» собирается создать отдельный бренд для проектов, связанных с беспилотными автомобилями и роботами-доставщиками, — «Автономный транспорт». Об этом пишет 14 июня ТАСС со ссылкой на источник.



Согласно базе Роспатента, заявка на соответствующий товарный знак уже подана. В рамках этого направления планируется разрабатывать ПО и компоненты, создавать беспилотные автомобили и роботов, и все это, по словам источника, «делается в Москве», внутри «Яндекса».



«Яндекс» развивает технологии автономного вождения с 2017 года. В 2019 году был создан первый робот-доставщик.

