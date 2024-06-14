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    ТАСС: «Яндекс» создает отдельный бренд для беспилотных машин и роботов-доставщиков

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    Компания «Яндекс» собирается создать отдельный бренд для проектов, связанных с беспилотными автомобилями и роботами-доставщиками, — «Автономный транспорт». Об этом пишет 14 июня ТАСС со ссылкой на источник.

    Согласно базе Роспатента, заявка на соответствующий товарный знак уже подана. В рамках этого направления планируется разрабатывать ПО и компоненты, создавать беспилотные автомобили и роботов, и все это, по словам источника, «делается в Москве», внутри «Яндекса».

    «Яндекс» развивает технологии автономного вождения с 2017 года. В 2019 году был создан первый робот-доставщик.

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