Куда пойти 14–16 июня: Stereoleto, фестиваль пионов, «Маршрут старухи» и мир гаражей у залива

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В этот уик-энд отмечаем середину первого летнего месяца танцами и прогулками у Финского залива, отправляемся по «Маршруту старухи» с героями Хармса и любуемся огромными воздушными змеями.

Актуальное

Stereoleto — два дня со звёздами

15 и 16 июня, 0+

Диана Арбенина и «Ночные снайперы», Хаски, «Пикник», Валерий Сюткин, «Моя Мишель» и ещё три десятка артистов соберутся в «Севкабель Порту» на фестивале Stereoleto. Традиционно кроме гигантов сцены в афише много не таких громких имён: организаторы отбирают хедлайнеров не столько по кассовости, сколько по таланту и прямому запросу аудитории. Выступления в оба дня начнутся днём, а закончатся только к ночи.



«Маршрут старухи» перевернëт Петербург 16 июня, 12:00, 16+

Улицы, скверы, набережные Петербурга и за его пределами на один день превратятся в цирковую арену, ведь по городу пройдëт «Маршрут старухи» — большой спектакль-променад по мотивам произведений Даниила Хармса. В этом году его лозунг: «Весь мир — не театр. Весь мир — цирк!» — а основными локациями проекта стали «Упсала цирк», Маяковка на Охте и пляж «Морские дубки» в Лисьем Носу. Для создателей — большой команды, объединившей абсолютно разных режиссёров, — все эти точки в новинку. При этом «географию» спектакля расширили намеренно, чтобы показать, что «Хармса можно разглядеть в любом уголке нашего города». Циркачи, ангелы, велосипедисты, старухи и чудотворцы будут поджидать зрителей в каждой локации в абсолютно неожиданных местах и, не стесняясь, погружать в абсурдистско-хармсовский мир.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Скорость и дым из-под колёс: Igora Drive Drift Challenge покажет гонки лучших 15–16 июня, 12+

Два дня зрелищных заездов, борьбы мощных авто, адреналина и эмоций — таким будет 2-й этап Кубка Петербурга по дрифту Igora Drive Drift Challenge на автодроме «Игора Драйв». В первый день пилоты сойдутся в квалификационных заездах, чтобы выйти в топ-32. В воскресенье на трассе развернутся дуэли. Спортсмены будут эффектно уходить в контролируемый занос, филигранно проходить повороты, преследовать соперника в боковом скольжении дверь в дверь и красиво жечь резину. Места для зрителей расположены в нескольких метрах от трассы, и это делает трибуны максимально безопасными. На второй день перед заездами с пилотами можно будет пообщаться и сфотографироваться. Не менее интересная часть программы — выставка уникальных и редких спорткаров.



Igora Drive Drift Challenge Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Ботанический показывает сотни пионов 15–16 июня, 0+

Ботанический сад начинает цикл показов летних цветов фестивалем «Пионы Северной столицы». В павильоне «Зелёный домик» в срезке и в композициях будут стоять сотни сортов: старинные усадебные пионы окажутся рядом с селекционными новинками, и разнообразие их цветов и оттенков будет варьироваться от тёмно-бордового до акварельно-розового и жемчужно-белоснежного. В выходные показ пионов пройдёт в фестивальном формате, это значит, что зайти в Ботанический сад получится только по единому специальному билету. При этом цветы останутся в Ботаническом саду и всю следующую неделю, до 23 июня полюбоваться ими получится по обычному билету.



Знаменитые балетные пары прочертят историю танца До 7 октября, 0+

В Музее театрального и музыкального искусства открывается большой проект «Балет. Притяжение». Зрители проследят три столетия развития дуэтного танца через историю знаменитых танцевальных пар. Среди экспонатов не только фото и видеоматериалы, но эскизы костюмов, архивные документы, скульптура и документальные интервью, записанные специально для проекта известными балетными артистами. Среди прочих посетители познакомятся с романтическим дуэтом Галины Улановой и Константина Сергеева, «бравурным» — Татьяны Вечесловой и Вахтанга Чабукиани, экспрессивным — Аллы Осипенко и Джона Марковского. История каждой балетной пары — это свои сложности, «притирки» и детали ежедневной работы на пути к профессиональному партнёрству. Кураторами выставки стали балетный критик Сергей Лалетин и художник Мария Курбатова.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Мир гаражей — в «Севкабель порту» До 29 сентября, 0+

Целый «гаражный кооператив» возник в пространстве УКТ в «Севкабель порту» на берегу Финского залива. Разные гаражи, оформленные как тематические зоны, например «Для тех, кому есть что беречь», «Для тех, кто может всё починить», «Для тех, кто творит», познакомят с пластами «гаражной» культуры. Музей транспорта Москвы, который стал организатором проекта, покажет не только необычно оформленные гаражи, но и транспортные средства из частных коллекций автомобильных энтузиастов: «Волгу», «Комби», «Москвич», ВАЗ-2101. Отдельной темой на экспозиции стала история советского движения конструкторов-любителей «Самавто». На выставке «Куплю гараж» посетители увидят автомобиль-легенду: ГТЩ («Гран Туризмо Щербининых») — спортивное купе, которое в 1969 году буквально у себя во дворе собрали братья Анатолий и Владимир Щербинины.



Летающие змеи — в небе Кронштадта 15 июня, с 12:00 до 15:00, 0+

Русалки, осьминоги, драконы, причудливые рыбы и летающий Чебурашка поднимутся в небо над фортом «Константин» в Кронштадте. Все фигурки — воздушные змеи, некоторые из них размером до 15 метров. Пилоты, то есть те, кто будет запускать конструкции и ловить воздушные потоки, собираются устроить настоящий цветной и сказочный фейерверк. В день «кайт-пикника» между Кронштадтом и фортом «Константин» для удобства зрителей будет курсировать бесплатный шаттл «Кронсититур».



Послушать музыку Лёша Свик исполнит новое во «Флагштоке» 15 июня, 19:00, 12+

В субботу в пространстве «Флагшток» выступает Лёша Свик, автор хита «Малиновый свет». Помимо известного на концерте прозвучат и новые песни исполнителя. Последний его альбом вышел в конце мая. На пластинке «Я — начало» оказалось шесть новых треков, и они тоже включены в программу.

«Добро» — в Union Bar 15 июня, 22:00, 18+

Union Bar принимает вечеринку лейбла ДОБРО и организует праздник хаус-звучания. В лайн-апе — диджеи, знающие толк в жанре: Akrill, Iner & Oiuna, Tema Dobrota & Marymary, Директор Всего. В каждом пространстве — во дворе и в зале — выстроена своя сцена.



Mussorgsky Jazz Orchestra — в «Летнем театре» 16 июня, 20:00, 16+

В воскресенье в Летнем театре в «Бутылке» Новой Голландии выступает Mussorgsky Jazz Orchestra. Молодые музыканты исполнят программу под руководством аранжировщика Сергея Богданова, который руководит оркестром с 2014 года.

Киномузыка Курёхина — на концерте в его честь 16 июня, 20:00, 16+

В зале Екатерининского собрания симфонический оркестр Санкт-Петербурга исполняет произведения Сергея Курёхина — мистификатора и музыканта-авангардиста. На праздничном концерте в честь 70-летия со дня рождения лидера «Поп-механики» прозвучит музыка, написанная им к фильмам «Господин оформитель» Олега Тепцова, «Два капитана 2» Сергея Дебижева, «Замок» Алексея Балабанова.



Денис Мацуев сыграет Стравинского 15 июня, 16:00, 6+



На второй сцене Мариинского театра Денис Мацуев в субботу исполнит Каприччио для фортепиано с оркестром и музыку балетов «Весна священная» и «Петрушка» Игоря Стравинского. Выступление пройдёт в день открытия музыкального фестиваля «Гений места».

В музеях

«Поп-механика Курёхина» знакомит с фигурой в истории 16 июня, 18+

В воскресенье Сергею Курёхину, художнику и музыканту-авангардисту, могло бы исполниться 70 лет. В честь такой даты в Центре современного искусства его имени открывается выставка «Поп-механика Сергея Курёхина». Куратором выступил художник и мастер перформанса Алексей Корси.

Редкие книги — в галерее «Борей» До 6 июля, 16+

Галерея «Борей» представляет новую выставку художницы театра и кино Марины Азизян. Последние несколько лет она много работает над созданием уникальных книг и сотрудничает с издательствами «Вита Нова» и «Редкая книга». На экспозиции будут показаны эскизы Азизян к сборнику комедий Ж.-Б. Мольера «Тартюф», «Дон Жуан», «Мещанин во дворянстве», а также к «Спящей красавице». Основными экспонатами стали замыслы художницы к спектаклям «Русалка» и «Мазепа». В последнем, четвёртом, зале посетители познакомятся в целом с художественным стилем автора через созданные ею пейзажи и натюрморты в разных жанрах и техниках.



Путь трансформации как дорога к нонконформизму До 18 августа, 16+

Больше пятидесяти графических и живописных работ выдающихся художников-шестидесятников из частных коллекций стали основой выставки «Искусство других. Нонконформизм в СССР» в Новом музее Аслана Чехоева. Зритель увидит, как развивался диалог представителей двух мощных художественных школ — московской и ленинградской, и как художники каждого крыла постепенно отказывались от портретов, натюрмортов и пейзажей в их классическом смысле, переходя на сторону нефигуративного искусства. В залах представлены абстрактные миры Оскара Рабина, Владимира Вейсберга, Анатолия Зверева и других мастеров жанра.



«Александр III и его время» — в Музее истории религии До 25 августа, 6+

Музей истории религии посвятил новый проект «Александру III и его времени» . Через картины, литографии, иконы, исторические фотографии, медали, письма, церковные облачения и военные знамёна кураторы решили воссоздать портрет эпохи. Порядка 120 экспонатов проиллюстрируют основные вехи правления императора: в центре внимания окажутся венчание на царство после гибели Александра II и открытие Храма Христа Спасителя, преобразования в духовной сфере, рост благотворительности, крушение поезда и спасение царской семьи в 1888 году.



Нагорная проповедь Фото: gmir.ru Поделиться Поделиться





Эрмитаж покажет свадебные традиции До 30 марта 2025, 6+

В Малой церкви Зимнего дворца Эрмитаж показывает свадебные наряды, иконы и другие праздничные предметы. Одними из главных экспонатов выставки «Свадебные церемонии в России XIX — начала XX века. В свете и при дворе» стали мужские костюмы и платья. Одно из них во время обручения надевала Зинаида Ивановна Нарышкина, будущая княгиня Юсупова, во втором великая княжна Ксения Александровна выходила замуж за великого князя Александра Михайловича. Речь пойдёт и про жизнь после брака: например, про традицию празднования серебряных и золотых свадеб. Яркий образец свадебного подарка по такому случаю на выставке — серебряные часы, поднесённые к 25-летию свадьбы императора Александра III. «Живая» планета и чувства электрических рыб: медиахудожники провели свою «Эволюцию»

До 11 августа, 12+

Российские медиахудожники создали свою вселенную в «Цифергаузе» в Новой Голландии. Используя генеративную графику, анализ научных данных и все возможности искусственного интеллекта, они представили свою «Эволюцию» — выставку-размышление об отношениях человека с природой в прошлом и будущем. Проект-путешествие составили семь работ, каждую из которых предварительно отобрало жюри. Все залы галереи посвящены разным темам: происхождению жизни, процессам, протекающим на Земле и в космическом пространстве, разнообразию флоры и фауны. Все работы буквально «погружают» смотрящего в свой мир: полнокупольный аудиовизуальный проект «Talking Sun» от художников Apollinaria и Kira G преобразует естественные вибрации Солнца в сенсорную симфонию, а в инсталляции «Существо», созданной SAVE lab, ферромагнитная жидкость «оживает» в присутствии зрителей. Одна из инсталляций — «Электрическое чувство» Софии Бариновой-Осбановой и Kami Usu — позволяет погрузиться в восприятие слабоэлектрических рыб и испытать на себе электрочувствительность. Вход на «Эволюцию» бесплатный, но по предварительной регистрации, Площадка «Цифергауз» — цифровая галерея «Газпром нефти», специализируется на работе с художниками и арт-группами, работающими с современными технологиями.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Театральное

Театр «На Литейном» знакомит с историей Шпаликова 14 июня, 19:00, 18+

В Театре «На Литейном» в этот уик-энд — премьера спектакля «Шпаликов. Долгая счастливая жизнь» в постановке Дмитрия Егорова. В центре внимания окажется известный киносценарист Геннадий Шпаликов, который всю жизнь искал счастье, но трагически ушёл из жизни в 37 лет. Основой спектакля стали не только реальные факты из жизни писателя, но и фрагменты его киносценариев: «Причал», «Летние каникулы», «Я шагаю по Москве», «Застава Ильича» и других. Материалы для видеоиллюстраций специально для постановки предоставил «Мосфильм». Шпаликов дружил и работал с Георгием Данелией и другими советскими режиссёрами, которые очень ценили его талант. Критики же прозвали его «Моцартом оттепели».



«Блокадный дневник Александринки» перенесёт в прошлое 14 июня, 19:00, 15 июня, 13:00, 16+

В годы блокады Ленинграда Александринский театр стал домом для более чем 200 человек. Среди них были и сотрудники театра, по разным причинам не уехавшие в эвакуацию. Об их судьбах и о трансформации театра в пристанище и одновременно укрытие через воспоминания и документы рассказывает моноспектакль Семёна Сытника «Блокадный дневник Александринки». Постановку на выходных покажут в Актёрском фойе. В годы блокады Александринским театром руководил артист Николай Владимирович Левицкий. Создатели спектакля дали ему голос, составив особенный «блокадный дневник» из документов, писем, воспоминаний, который вполне мог бы быть настоящим.



Мальчик Нильс научит дружбе и мужеству 15 июня, 11:00, 6+

Театр «Легенда» показывает детский спектакль «Путешествие Нильса с дикими гусями» и знакомит зрителей с историей о дружбе и мужестве. Как и в первоисточнике — сказке шведской писательницы Сельмы Лагерлëф, — мальчик Нильс уменьшится до размеров гнома и со стаей перелётных птиц отправится через всю страну, чтобы найти волшебника и попросить его о помощи. Ему предстоит спасти старинный замок от крыс, победить хитрого лиса и найти настоящих друзей.

«Пушкин-фест» превратит парк в театрализованный мир 16 июня, с 12:00 до 19:00, 0+

ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином острове станет площадкой театрального фестиваля-игры «Пушкин-фест». В различных парковых локациях появятся декорации, посвящённые разным произведениям писателя. На точке «Пиковая дама» графиня Анна Томская проведёт карточную игру, чем-то напоминающую «Мафию». На площадке «Лукоморье» участников будут ждать аниматоры и знатоки старинных ремёсел, а на станции «Моцарт и Сальери» артисты покажут балетные номера и научат основам исторического танца. В точку на карте, которую назвали «Русалка», стоит пойти ради сцены из одноимённой оперы Александра Даргомыжского. Финальным аккордом праздника станет театрализованный концерт-спектакль «Пушкин в музыке». Оркестр «Северная симфония» Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина под руководством Фабио Мастранджело вместе с солистами и хором театра исполнят арии из опер «Пиковая дама», «Евгений Онегин» и «Русалка», а также произведения, вдохновленные пушкинскими рассказами.



Узнать новое

Книжные Петербурга проводят Блумсдэй 16 июня, с 13:00, 18+

Свою дублинскую одиссею главный герой романа Джеймса Джойса «Улисс» совершает 16 июня, а потому именно в этот день поклонники автора отмечают Блумсдэй. В этот праздник, который иногда называют «Днём Блума» — по фамилии основного персонажа, любители «Улисса» говорят о книге и её смыслах, строят свои маршруты и встречаются вместе. В Петербурге независимые книжные объединились, чтобы в этом году провести собственный фестиваль. В 13:00 в магазине «Все свободны» прозвучит первый отрывок из «Улисса», и после этого в других книжных приглашённые гости продолжат читать вслух избранные части романа. Участие в фестивале принимают «Подписные издания», «После прочтения сжечь», «Фаренгейт 451». Точное расписание встреч и точки, где перед акцией можно получить карту, чтобы ставить на ней штампы участника, опубликованы в группе «Блумсдэй» во «ВКонтакте».



Прототип героини из «Это я — Эдичка» представит книгу о Лимонове 14 июня, 19:00, 18+

В Доме книги в пятницу пройдет презентация мемуаров графини Елены Щаповой де Карли «Эдуард Лимонов. Письма любви». Елена — прототип ключевой героини книги «Это я — Эдичка». На страницах собственного произведения графиня рассказывает свою историю встреч и расставаний с Лимоновым и погружает читателя в жизнь московской, нью-йоркской и парижской богемы конца XX века.



Фото: обложка книги Поделиться Поделиться







«Исчезнувший город» — на открытках и фотографиях 16 июня, 16+



Петербургский «Нью-Йорк», временное исчезновение Малой и Большой Морской и «Гений искусства» на крыше — отдельные явления и целые вехи истории Петербурга, которые остались в далёком прошлом, сегодня можно увидеть на редких фотографиях и открытках. Искать их и подмечать детали в воскресенье научит историк Андрей Кулик. В Библиотеке Друзей он прочитает лекцию «Образы Петербурга в открытке и фотографии начала XX века». Для участия нужна регистрация.

В Особняке Мясникова вскроют изнанку миры искусства 16 июня, 17:00, 12+

Самые знаменитые фальсификации в истории, дерзкие ограбления и торги на чёрном рынке — о «тёмной стороне» мира искусства пойдёт речь на вечере-лекции «Укради меня: самые громкие кражи картин в истории» в Особняке Мясникова. Ведущей встречи в концертном зале станет искусствовед Екатерина Андреева.



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Этнографический музей свяжет ремесло с современностью 15 и 16 июня, 0+

Этнографический музей организует просветительский уик-энд «Ремёсла в моде» и два дня подряд устраивает тематические лекции и мастер-классы. В субботу в музее исследователи расскажут об истории возникновения народных промыслов в Ленобласти и о том, кто и как возрождает искусство росписи по дереву. В воскресенье внимание обратят на историю ткачества и создания кружев, а также на традиционную ижорскую керамику.



На экранах

«Опасные воды»: ловушки и морские чудовища

С 12 июня, 16+

На экраны выходит хоррор шведского режиссера Йоахима Хедена «Опасные воды» о дайверах, которые оказываются в подводной западне и привлекают внимание стаи акул. Одного из персонажей — бывалого дайвера по имени Леви — исполнил Джулиан Сэндс. Актёр погиб полтора года назад в горах Калифорнии, так что это последняя его роль.



Автор: youtube.com/nkinomsk



Звезда «Гарри Поттера» — во «Второй жизни Гарольда Фрая» С 13 июня, 12+

В российский прокат выходит британская драма «Вторая жизнь Гарольда Фрая» с Джимом Бродбентом в главной роли. Он известен по роли Горация Слизнорта в серии фильмов о Гарри Поттере, а также своим появлением в «Мулен Руж», «Дневнике Бриджит Джонс», «Облачном атласе» и «Игре Престолов». В новой картине его герой — английский пенсионер, который ведёт безмятежную жизнь, — внезапно получает письмо от своей давней коллеги. Оказывается, что та доживает свои дни в хосписе на самом севере страны, и, чтобы отдать дань подруге, герой истории отправляется к ней. Ему предстоит пройти больше 500 миль, и опоздать на встречу никак нельзя.



Джуд Лоу и Алисия Викандер сыграли в исторической драме С 13 июня, 18+

На экранах — фильм бразильского режиссера Карима Айнуза «Игра королевы», рассказывающий о жене Генриха VIII Тюдора. Амбициозная аристократка Екатерина Парр становится шестой супругой правителя: пять предыдущих жён были казнены по его приказу. Женщине предстоит достичь собственных целей и при этом выжить при дворе. Короля Генриха сыграл Джуд Лоу, а в роли Екатерины Парр на экране появилась Алисия Викандер.



Автор: youtube.com/vlgfilmRU

Роберт Де Ниро — в ленте «Папа»

С 13 июня, 16+

На экраны выходит картина Тони Голдуина «Папа» о стендап-комике, который вполне преуспевает в карьере, но не очень умеет общаться с сыном-аутистом и пытается наладить жизнь вне рамок профессии. Роль отца главного героя, который довольно холодно относится к внуку, исполнил Роберт Де Ниро. Актёр согласился на роль, потому что один из его собственных детей страдает расстройством аутического спектра. Творческая команда «Папы» консультировалась с экспертами по проблемам аутизма на протяжении всех съемок и постаралась сделать историю максимально правдоподобной.

«Унесённые призраками» вновь в прокате 15 июня, 18:20, 12+



В субботу в «Авроре» — «Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки. Анимационный фильм 2001 года про девочку, которая попадает в мир духов, принёс режиссёру «Оскар» и прославил его на весь мир. Показ пройдёт на языке оригинала, с субтитрами.



Фото: кадр из мультфильма «Унесённые призраками» (2001) реж. Хаяо Миядзаки Поделиться Поделиться



