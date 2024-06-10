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    В прокат выходит триллер о дайверах и акулах, ставший последним в карьере британского актера Джулиана Сэндса

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    12 июня на экраны выходит хоррор шведского режиссера Йоахима Хедена «Опасные воды». По сюжету, во время погружения в Карибском море, чтобы изучить затонувший во время Второй мировой войны корабль, пятеро друзей-дайверов оказываются в западне. Кислорода им хватает ненадолго, паника нарастает — но все становится еще хуже, когда они привлекают внимание стаи больших белых акул.

    Одну из ролей, бывалого дайвера по имени Леви, наставника прочих персонажей, исполнил Джулиан Сэндс. Роль стала последней в его карьере: полтора года назад Сэндс, заядлый турист и альпинист, отправился в зимний поход в горы Калифорнии и перестал выходить на связь. Тело его нашли лишь пять месяцев спустя. Джулиан Сэндс впервые прославился своей ролью в мелодраме «Комната с видом», где он сыграл в дуэте с юной Хеленой Бонэм Картер. Фильм выиграл три «Оскара» и другие призы. Среди других знаменитых фильмов Сэндса — хорроры «Чернокнижник» и «Арахнофобия», а также многочисленные телесериалы, такие как «Медичи», «Смолвиль», «Декстер» и «Готэм». Всего за 40 лет своей карьеры он снялся в 150 киноработах.

    18+

    Матвей Пирогов

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