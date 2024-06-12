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    Музей истории религии посвятит выставку эпохе Александра III

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    Кураторы сделали акцент на экономике и культуре России периода правления Александра III, а также любви императора к истории страны и традициям. Вы увидите картины, литографии, иконы, исторические фотографии, медали, письма, церковные облачения и военные знамёна.

    Нагорная проповедь
    Нагорная проповедьФото: gmir.ru
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    Всего на выставке «Александр III и его время» будет порядка ста двадцати экспонатов, которые проиллюстрируют основные вехи правления императора. В фокусе внимания будут гибель Александра II и венчание на царство нового императора, открытие Храма Христа Спасителя, преобразования в духовной сфере, рост благотворительности, крушение поезда и спасение царской семьи в 1888 году.

    Проект приурочен к 130-летию со дня кончины Александра III. Он стал наследником престола после скоропостижной смерти старшего брата Николая — изначально Александра Александровича готовили к военной службе. Роль императора он воспринял как тяжёлую и ответственную работу. Музей приводит комментарий современника о том, что Александра III воспринимали как «хозяина большого поместья, единолично им владеющего и единолично же за всё ответственного». Женившись на датской принцессе Марии Софии Фредерике Дагмар, которая изначально была обручена с его старшим братом, Александр стал образцовым мужем и отцом.

    При Александре III Россия не вступала в значимые внешние военные конфликты. Внутри страны политика царя отличалась нетерпимостью к любым проявлениям революционного движения. Александр III отошёл от либеральных реформ отца и, как отмечают в музее, сделал ставку на создание условий для экономического роста и повышение среднего качества жизни. С юности обучавшийся рисованию император через всю жизнь пронёс любовь к искусству, а собранная им коллекция уже при Николае II легла в основу Русского музея.

    Выставка «Александр III и его время» пройдёт в Музее истории религии с 13 июня (открытие в 16.00) по 25 августа 2024. 6+

    Нагорная проповедь
    Нагорная проповедьФото: gmir.ru

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