Музей истории религии посвятит выставку эпохе Александра III

Кураторы сделали акцент на экономике и культуре России периода правления Александра III, а также любви императора к истории страны и традициям. Вы увидите картины, литографии, иконы, исторические фотографии, медали, письма, церковные облачения и военные знамёна.



Нагорная проповедь Фото: gmir.ru Поделиться Поделиться





Всего на выставке «Александр III и его время» будет порядка ста двадцати экспонатов, которые проиллюстрируют основные вехи правления императора. В фокусе внимания будут гибель Александра II и венчание на царство нового императора, открытие Храма Христа Спасителя, преобразования в духовной сфере, рост благотворительности, крушение поезда и спасение царской семьи в 1888 году.



Проект приурочен к 130-летию со дня кончины Александра III. Он стал наследником престола после скоропостижной смерти старшего брата Николая — изначально Александра Александровича готовили к военной службе. Роль императора он воспринял как тяжёлую и ответственную работу. Музей приводит комментарий современника о том, что Александра III воспринимали как «хозяина большого поместья, единолично им владеющего и единолично же за всё ответственного». Женившись на датской принцессе Марии Софии Фредерике Дагмар, которая изначально была обручена с его старшим братом, Александр стал образцовым мужем и отцом.



При Александре III Россия не вступала в значимые внешние военные конфликты. Внутри страны политика царя отличалась нетерпимостью к любым проявлениям революционного движения. Александр III отошёл от либеральных реформ отца и, как отмечают в музее, сделал ставку на создание условий для экономического роста и повышение среднего качества жизни. С юности обучавшийся рисованию император через всю жизнь пронёс любовь к искусству, а собранная им коллекция уже при Николае II легла в основу Русского музея.



Выставка «Александр III и его время» пройдёт в Музее истории религии с 13 июня (открытие в 16.00) по 25 августа 2024. 6+

