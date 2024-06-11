Прототип ключевой героини «Это я — Эдичка» представит в Петербурге книгу о Лимонове

В четверг и пятницу, 13 и 14 июня, в петербургских «Подписных изданиях» и в Доме книги состоится презентация мемуаров графини Елены Щаповой де Карли «Эдуард Лимонов. Письма любви». Щапова де Карли была прототипом Елены, ключевой героини самого известного романа Лимонова «Это я — Эдичка».
Щапова де Карли называет свою новую книгу исповедью в эпистолярном жанре. Она посвящена истории любви, встреч и расставаний с Лимоновым. Все это происходит на фоне жизни московской, парижской и нью-йоркской богемы конца XX века.
В «Это я — Эдичка» героиня Елена испытывает молодого поэта Лимонова, издевается над ним и в конце концов расстается с ним. Роман вышел в 1970-х за рубежом и в 1990-х — в России. Щапова де Карли издала в 1980-х за рубежом и в 2000-х годах в России ответ под названием «Это я — Елена». С тех пор он не переиздавался. Поэт, писатель и политик Эдуард Лимонов скончался в 2020 году, ему было 77 лет. Елене Щаповой де Карли сейчас 73, она также известна как первая русская манекенщица в Нью-Йорке и поэтесса.
Начало встречи в «Подписных изданиях» (Литейный, 57) 13 июня в 19:00. Нужна регистрация. Начало встречи в Доме книги (Невский, 28) 14 июня в 19:00.
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