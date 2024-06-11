Прототип ключевой героини «Это я — Эдичка» представит в Петербурге книгу о Лимонове

В «Это я — Эдичка» героиня Елена испытывает молодого поэта Лимонова, издевается над ним и в конце концов расстается с ним. Роман вышел в 1970-х за рубежом и в 1990-х — в России. Щапова де Карли издала в 1980-х за рубежом и в 2000-х годах в России ответ под названием «Это я — Елена». С тех пор он не переиздавался. Поэт, писатель и политик Эдуард Лимонов скончался в 2020 году, ему было 77 лет. Елене Щаповой де Карли сейчас 73, она также известна как первая русская манекенщица в Нью-Йорке и поэтесса.

