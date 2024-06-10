Алисия Викандер и Джуд Лоу борются за британский трон в исторической драме «Игра королевы»

В российский прокат 13 июня выходит фильм бразильского режиссера Карима Айнуза «Игра королевы». Действие разворачивается в Англии начала XVI века. Страной правит Генрих VIII Тюдор, к концу жизни превратившийся в законченного тирана и параноика. Две из пяти его жён были обезглавлены. Шестой становится амбициозная и хитроумная аристократка Екатерина Парр. Она понимает опасность своего положения: Генриху везде видятся предатели и враги, а Парр увлечена радикальным протестантизмом, да еще влюблена в одного из придворных, Томаса Сеймура…
Режиссер Карим Айнуз известен своей предыдущей работой — «Невидимая жизнь Эвридики», о судьбе двух сестёр из Рио-де-Жанейро. Эта картина стала победителем программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2019 года. «Игра королевы» была также показана в Канне в прошлом году в основном конкурсе и получила восьмиминутную овацию. Короля Генриха сыграл Джуд Лоу, а Екатерину Парр — Алисия Викандер («Легенда о Зеленом рыцаре»). В роли Томаса Сеймура выступил Сэм Райли («На дороге»). Его брата Эдварда Сеймура сыграл Эдди Марсан («Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл»). На сайтах RottenTomatoes и Metacritic фильм собрал по большей части положительные отзывы.
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Матвей Пирогов