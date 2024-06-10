Звезда «Облачного атласа» и «Гарри Поттера» отправляется в путешествие через всю Англию в экранизации британского бестселлера

Прокат британской драмы «Вторая жизнь Гарольда Фрая» стартует 13 июня. Гарольд Фрай — тихий английский пенсионер, который ведёт безмятежную жизнь. Внезапно он получает письмо от давней коллеги по работе Куини, которая пишет, что доживает последние дни в хосписе на самом севере страны. Взволновавшись, Гарольд решает отправиться к Куини пешком через всю Англию, то есть пройти 500 миль, и берёт с подруги обещание, что та будет жить, пока он не дойдёт до неё. По дороге ему предстоит столкнуться и со множеством трудностей, и с поддержкой и теплом от встречных незнакомцев, а в итоге — стать национальной знаменитостью.