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    Звезда «Облачного атласа» и «Гарри Поттера» отправляется в путешествие через всю Англию в экранизации британского бестселлера

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    Фото: кадр из фильма
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    Прокат британской драмы «Вторая жизнь Гарольда Фрая» стартует 13 июня. Гарольд Фрай — тихий английский пенсионер, который ведёт безмятежную жизнь. Внезапно он получает письмо от давней коллеги по работе Куини, которая пишет, что доживает последние дни в хосписе на самом севере страны. Взволновавшись, Гарольд решает отправиться к Куини пешком через всю Англию, то есть пройти 500 миль, и берёт с подруги обещание, что та будет жить, пока он не дойдёт до неё. По дороге ему предстоит столкнуться и со множеством трудностей, и с поддержкой и теплом от встречных незнакомцев, а в итоге — стать национальной знаменитостью.

    Фильм режиссера Хетти Макдональд (ранее она получала многочисленные награды за свои телепроекты) основан на романе Рейчел Джойс «Невероятное паломничество Гарольда Фрая». В 2012 году эта книга стала самой продаваемой в Великобритании. Джойс посвятила её памяти отца, который также скончался от рака.

    Фото: кадр из фильма
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    Гарольда Фрая в фильме сыграл Джим Бродбент, многократно премированный (в том числе премией «Оскар», «Золотым глобусом» и другими престижными наградами) британский актер. Он известен прежде всего своими ролями в фильмах «Мулен Руж», «Дневник Бриджит Джонс», «Облачный атлас», вцикле о Гарри Поттере и сериале «Игра престолов». Роль супруги Гарольда Морин исполнила Пенелопа Уилтон («Аббатство Даунтон»), а Куини — Линда Бассетт («Вызовите акушерку»). Сына Гарольда, Дэвида, сыграл Эрл Кейв, сын музыканта Ника Кейва.

    Съёмки проходили исключительно на натуре по всей Великобритании, от южного графства Девон до Бервика-на-Твиде на границе с Шотландией — невзирая на ковидные ограничения. Критики провозглашали, что фильм даже лучше книги, а также отмечали безупречную игру Джима Бродбента.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма
    Фото: кадр из фильма

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